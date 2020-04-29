KTO Karatay Üniversitesinde "Uzaktan Eğitim Yakın Deneyim"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KTO Karatay Üniversitesinde "Uzaktan Eğitim Yakın Deneyim"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen alanlardan biri olan eğitim alanında, uzaktan eğitim çalışmalarıyla eksiklikler giderilmeye çalışılıyor.

KTO Karatay Üniversitesinde
29.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:36

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen alanlardan biri olan eğitim alanında, uzaktan eğitim çalışmalarıyla eksiklikler giderilmeye çalışılıyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin, uzaktan eğitimde Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında yer aldığı ve "Uzaktan Eğitim Yakın Deneyim" mottosuyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında üniversitenin, 23 Mart tarihinde uzaktan eğitim derslerine başlandığı anımsatılarak, şu bilgilere yer verildi:

"KTO Karatay Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) platformu üzerinden sağlanan derslere ilk haftadan itibaren yoğun ilgi gösterdi. Uzaktan eğitimde Türkiye'deki en güçlü altyapılardan birine sahip olan ve bazı dersleri uzun zamandır uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilere sunan üniversite, uzaktan eğitim kapsam ve kapasitesini bu süreçte daha da genişletti. Bugün, bahar dönemi akademik takviminde yer alan bin 601 dersin bin 345'i, yani derslerin yaklaşık yüzde 84'ü senkron (canlı) olarak yürütülmektedir. Ayrıca derslerin yüzde 100'ü kayıttan tekrar (asenkron) izlenebilmektedir."

KTO Karataylılar 15 milyon dakika uzaktan eğitim aldı

KTO Karatay Üniversitesi uzaktan eğitim sistemini, günde ortalama 5 binden fazla öğrencinin kullandığı ve 80'den fazla sanal sınıfta da 2 binden fazla öğrencinin canlı derslere katıldığı bildirildi.

Üniversitenin, bu süreçte öğrencilerden gelecek taleplerin ve sorunların değerlendirilerek destek masaları oluşturduğunun, UZEM kadrosuyla gelen taleplerin titizlikle incelendiğinin altı çizilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu kısa süreçte, 5 bin 535 sanal sınıf aktivitesi, 983 doküman, 629 ödev ile 162 sınav UZEM sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Derslerin online olarak başladığı tarihten itibaren öğrenciler, sistemi 332 bin 121 kez kullanarak, sistemde yaklaşık 15 milyon dakika süre geçirdi. 23 Ekim 2017 tarihinde faaliyetlerine başlayan KTO Karatay Üniversitesi UZEM, bugüne kadar 20 farklı ülkeden 30 binden fazla öğrenci sayısına ulaşarak dijital alanda da bir dünya üniversitesi olduğunu tescillemiştir.

Kovid-19 nedeniyle seminer ve konferansları dijitale taşıyan KTO Karatay Üniversitesi, kendi öğrencileri, üniversite adayları ve tüm vatandaşlar için webinarlar başlattı. Sağlık, psikoloji, ekonomi, kültür ve farklı başlıklarda webinarlar hız kesmeden devam ediyor. KTO Karatay Üniversitesi ve İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) iş birliğinde düzenlenen 'İslam İktisadı ve Finans Webinarları'na Türkiye'nin farklı illerinden araştırmacılar, öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösteriyor."

Dijital mekanda dijital kültür sokağı etkinlikleri

KTO Karatay Üniversitesinin, dijitalleşmeyi her alana yansıtmayı hedeflediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin ve vatandaşların evde kaldığı süreçte daha eğlenceli vakit geçirebilmeleri için 'Dijital Kültür Sokağı' etkinlikleri başlatıldı. Oyuncu Furkan Palalı ve Melis İşiten, tiyatrocu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen futbolcu Cevad Prekazi ile sevilen sanatçı Kıraç, üniversitenin sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen canlı yayınlara konuk oldu. Ayrıca, ramazan ayının manevi ikliminden faydalanmak isteyenler için de yine üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden her cuma, 'Ramazan Sohbetleri' düzenleniyor."

Açıklamada, üniversitenin ilerleyen günlerde farklı etkinlikler ve isimlerle öğrencilerini ve takipçilerini buluşturmaya devam edeceği de paylaşıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Haberler
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Haberler
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor Haberler
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
NBA'e girmeye hazırlanan Teshaun Hightower cinayetten tutuklandı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin'deki saldırıya sert tepki: Teröre destek verenler bu saldırıdan sorumludur
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
Raul Meireles: Son 2 yılımda, Fenerbahçe'de oynamaktan zevk almadım
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Mert Hakan Yandaş, kaptan Selçuk İnan'ın 8 numaralı formasını giyecek
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Ölüm yıl dönümünde annesini görüntülü aramayla anan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Haluk Levent Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Mauricio Isla Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Afrin Adana Futbolcu
Şu an buradasınız: KTO Karatay Üniversitesinde "Uzaktan Eğitim Yakın Deneyim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 10:21:12. #1.14#
title