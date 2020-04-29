KTO Karatay Üniversitesinde "Uzaktan Eğitim Yakın Deneyim" Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen alanlardan biri olan eğitim alanında, uzaktan eğitim çalışmalarıyla eksiklikler giderilmeye çalışılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen alanlardan biri olan eğitim alanında, uzaktan eğitim çalışmalarıyla eksiklikler giderilmeye çalışılıyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin, uzaktan eğitimde Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasında yer aldığı ve "Uzaktan Eğitim Yakın Deneyim" mottosuyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında üniversitenin, 23 Mart tarihinde uzaktan eğitim derslerine başlandığı anımsatılarak, şu bilgilere yer verildi:

"KTO Karatay Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) platformu üzerinden sağlanan derslere ilk haftadan itibaren yoğun ilgi gösterdi. Uzaktan eğitimde Türkiye'deki en güçlü altyapılardan birine sahip olan ve bazı dersleri uzun zamandır uzaktan eğitim sistemiyle öğrencilere sunan üniversite, uzaktan eğitim kapsam ve kapasitesini bu süreçte daha da genişletti. Bugün, bahar dönemi akademik takviminde yer alan bin 601 dersin bin 345'i, yani derslerin yaklaşık yüzde 84'ü senkron (canlı) olarak yürütülmektedir. Ayrıca derslerin yüzde 100'ü kayıttan tekrar (asenkron) izlenebilmektedir."

KTO Karataylılar 15 milyon dakika uzaktan eğitim aldı

KTO Karatay Üniversitesi uzaktan eğitim sistemini, günde ortalama 5 binden fazla öğrencinin kullandığı ve 80'den fazla sanal sınıfta da 2 binden fazla öğrencinin canlı derslere katıldığı bildirildi.

Üniversitenin, bu süreçte öğrencilerden gelecek taleplerin ve sorunların değerlendirilerek destek masaları oluşturduğunun, UZEM kadrosuyla gelen taleplerin titizlikle incelendiğinin altı çizilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu kısa süreçte, 5 bin 535 sanal sınıf aktivitesi, 983 doküman, 629 ödev ile 162 sınav UZEM sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Derslerin online olarak başladığı tarihten itibaren öğrenciler, sistemi 332 bin 121 kez kullanarak, sistemde yaklaşık 15 milyon dakika süre geçirdi. 23 Ekim 2017 tarihinde faaliyetlerine başlayan KTO Karatay Üniversitesi UZEM, bugüne kadar 20 farklı ülkeden 30 binden fazla öğrenci sayısına ulaşarak dijital alanda da bir dünya üniversitesi olduğunu tescillemiştir.

Kovid-19 nedeniyle seminer ve konferansları dijitale taşıyan KTO Karatay Üniversitesi, kendi öğrencileri, üniversite adayları ve tüm vatandaşlar için webinarlar başlattı. Sağlık, psikoloji, ekonomi, kültür ve farklı başlıklarda webinarlar hız kesmeden devam ediyor. KTO Karatay Üniversitesi ve İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) iş birliğinde düzenlenen 'İslam İktisadı ve Finans Webinarları'na Türkiye'nin farklı illerinden araştırmacılar, öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösteriyor."

Dijital mekanda dijital kültür sokağı etkinlikleri

KTO Karatay Üniversitesinin, dijitalleşmeyi her alana yansıtmayı hedeflediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin ve vatandaşların evde kaldığı süreçte daha eğlenceli vakit geçirebilmeleri için 'Dijital Kültür Sokağı' etkinlikleri başlatıldı. Oyuncu Furkan Palalı ve Melis İşiten, tiyatrocu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen futbolcu Cevad Prekazi ile sevilen sanatçı Kıraç, üniversitenin sosyal medya hesaplarında gerçekleştirilen canlı yayınlara konuk oldu. Ayrıca, ramazan ayının manevi ikliminden faydalanmak isteyenler için de yine üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinden her cuma, 'Ramazan Sohbetleri' düzenleniyor."

Açıklamada, üniversitenin ilerleyen günlerde farklı etkinlikler ve isimlerle öğrencilerini ve takipçilerini buluşturmaya devam edeceği de paylaşıldı.

Kaynak: AA