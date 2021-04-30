KTO Karatay Üniversitesi'nde bilginin güvenliği tescillendi
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KTO Karatay Üniversitesi'nde bilginin güvenliği tescillendi

KTO Karatay Üniversitesi'nde bilginin güvenliği tescillendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, bilgi yönetiminde sağlam ve sistematik bir yaklaşım benimseyerek, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan kurumlar arasında yerini aldı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, bilgi yönetiminde sağlam ve sistematik bir yaklaşım benimseyerek, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan kurumlar arasında yerini aldı.

KTO Karatay Üniversitesi tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde, bilgiye güvenli bir yöntemle erişilmesi, bilginin gizli kalması ve korunması, bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek risklerin tanımlanması ve yönetilmesi, üniversitenin güvenilirlik ve itibarının korunmasına yönelik 2020 yılında başlattığı ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamladı. Belgelendirme çalışmaları kapsamında bilişim alt yapı sistemlerinde revizyonlar gerçekleştirildi, politikalar oluşturuldu ve belirli periyotlarda tüm çalışanlara farkındalık eğitimleri verildi. Bu eğitimler sayesinde alanda daha bilinçli ve yetkin çalışanlar ile verimliliğini artırarak, belgelendirmeye uygun çalışma düzeni oluşturan KTO Karatay Üniversitesi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı. Böylece KTO Karatay Üniversitesi, bilgi güvenliği alanında güvenli bir kurum olduğunu uluslararası bir belge ile tescillemiş oldu.

Kalite yönetim sistemini kurumsal yönetim anlayışı olarak kabul eden KTO Karatay Üniversitesi, tüm iş süreçlerini şeffaf ve bütüncül bir şekilde yönetiyor. Türkiye'de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni alan ilk vakıf üniversitesi unvanına sahip KTO Karatay Üniversitesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini çatı olarak benimseyerek ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi, ISO 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi ve Sıfır Atık Sistemini bu çatı altında toplayarak bütünsel ve entegre bir yapı kurdu. KTO Karatay Üniversitesi bu bütünsel yapıyı sürekli iyileştirme ve geliştirme felsefesiyle hareket ederek, oluşturulan çatıyı her geçen gün daha da sağlamlaştırdı. Bu kapsamda yönetim sistemi belgelerine bir yenisini daha ekleyerek ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi almaya da hak kazandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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