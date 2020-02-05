Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Çetintaş'tan gerginlik açıklaması

05.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:33

KRİSTAL-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş, dün sendika şubesi önünde yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. İki grup arasında giren polise tepki gösteren Çetintaş, "Şube başkanı zaten görevden alınmış, yetkisi yok. Polis ona danışıyor her şeyi. Polislere görev verilmiş, ona uyuyor. Ama o yetkiyi vereni ve kullananı kınıyorum" dedi.

Eskişehir'de, Kristal-İş Eskişehir Şubesi Başkanlığı görevinden alınan Erdal Akyazı ile yanındaki üyeler, Genel Başkan Yardımcısı Selim Çallı ile yanındakilerin, sendikanın Hacı Alibey Mahallesi Dumrul Sokağı'nda bulunan binasına girmesine izin vermedi. İki grup arasında yaklaşık 9 saat süren gerginlikte zaman zaman arbede çıkarken, araya çevik kuvvet ekipleri girdi. Dün akşam saatlerinde iki grup arasında uzlaşma sağlanırken, Kristal-İş Sendikası Genel Başkanı Bilal Çetintaş bugün Eskişehir Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: DHA