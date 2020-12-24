KPSS Ortaöğretim meslekleri nelerdir? KPSS Ortaöğretim bölümleri! KPSS Ortaöğretim 2020 taban puanları ve kontenjanları

KPSS ortaöğretim adayları sınav sonrası yapacakları tercihler için meslek bilgilerini araştırıyor. Devlet kurumlarına atanmak isteyen adaylar Ortaöğretim KPSS ile ne olunur? Ortaöğretim KPSS sınavı ile hangi meslekler seçilebilir? sorularına yanıt arıyor. Tüm detaylar haberimizde.

ÖSYM tarafından düzenlenen Ortaöğretim KPSS sınavı 2 yılda bir yapılıyor. Sınava katılım gösteren adaylar sonuçlarını öğrendikten sonra tercih yapacak. Ortaöğretim KPSS ile belirlenen bölümlerde tercih yapılabiliyor. Peki Ortaöğretim KPSS ile ne olunur? Ortaöğretim KPSS sınavı ile hangi meslekler seçilebilir?

KPSS ORTAÖĞRETİM MESLEKLERİ NELERDİR?

Ortaöğretim KPSS sınavına girecek olan adaylar 2 yıllık üniversite bölümlerine karşılık gelen alanlarda tercih yapabiliyorlar. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki tercih kılavuzları bu konuda yardımcı olacaktır.

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadrolar ve Pozisyonlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM KPSS SINAVI İLE HANGİ MESLEKLER, BÖLÜMLER SEÇİLEBİLİR?

Aşağıdaki memurluklara tercih yapabilmek için, kadroların karşılığı olan özel nitelikleri taşımak gerekiyor. Bu nitelikler arasında ilgili bölümden mezun olmak ya da sertifika sahibi olmak gibi kriterler mevcuttur.

-Bekçilik

-Hizmetli kadroları (aşçı, temizlik görevlisi, kalorifer görevlisi vs gibi kadro normları)

-Belediyeler (zabıtalık dahil)

-Orman koruma memuru

-Teknisyenlik

-Memurluk

- Laborant ve diğer sağlık alanları

-Vhki (sınırlı ortaöğretim büro yönetimi veya KPSS ortaöğretim puanı alma vs gibi)

-Zabıt katiplikleri

-İnfaz Koruma

Düz Lise mezunları KPSS puanı ile hangi devlet memurluğu kadrolarına atanabilir? Düz Lise KPSS atama puanları kaç puan seviyelerinde?

Lise, Meslek Yüksek Okulu ya da Fakülte mezunu ne olursanız olun eğer kendi işiniz yoksa ve iyi bir iş sahibi olmak istiyorsanız ilk seçeneğiniz KPSS ile atanabileceğiniz devlet memurluğu kadrolarıdır. Türkiye'deki 2,3 milyonluk işsizler ordusuna katılmak istemiyorsanız, KPSS'ye çok sıkı bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Devlet memurluğu kadrolarına atanma konusunda açılan kadro sayısı itibari ile Fakülte mezunları diğer mezunlara göre bir adım, hatta birkaç adım önde diyebiliriz. Meslek Yüksek Okulu mezunları da Lise mezunlarına göre bir adım önde görünüyorlar. Halkanın son zinciri olan Düz Lise mezunlarının memurluğa atanmaları ise oldukça meşakkatli bir süreç.

Düz Lise mezunları KPSS'de hangi bölümleri tercih edebilir?

Öncelikle şunu belirtelim ki düz lise mezunlarının KPSS ile atama yapılan devlet memurluğu kadrolarına atanabilmeleri için KPSS'den çok yüksek bir puan almaları gerekiyor. Bunun nedeni ise Düz Lise mezunları için açılan kadro sayısının oldukça kısıtlı olması. Yani açılan kadro sayısı ne kadar az ise KPSS'den alınması gereken puan da o kadar yüksek olmak zorunda. Çünkü ancak KPSS'den yüksek puan alarak diğer Düz Lise mezunu rakiplerin önüne geçilebilir.

Son dönemlerdeki KPSS tercihleri incelendiğinde Düz Lise mezunları için taban puanların 95'e kadar çıktığını görebiliyoruz. Ancak daha düşük puanlarla da atama yapılan memurluklar da var. Bunlar genelde şoför, hizmetli vb. gibi diğer memurluklara nazaran daha alt sınıf kadrolar olarak dikkat çekiyor.

Ancak 70 ve üzeri KPSS puanı aldıktan sonra tek alternatifiniz tercih yapılarak sonuçlanan Genel Atamalar değil. Birçok devlet kurumu Genel Atamalar'ın dışında ara dönemlerde memur alımı yapıyor. Ara dönemlerde yapılan bu atamalar "açıktan atama" şeklinde ifade ediliyor.

Özellikle Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yıl içinde çok sık açıktan atama ile işçi ve memur alımı yapıyor. Bu memur alımları içinde Düz Lise mezunları için ayrılan kadrolar da yer alıyor. Ancak bu atamalarda ilk olarak bir önceki paragrafta bahsettiğimiz KPSS'den en az 70 puan almak şartı ile karşılaşacağınızın altını şimdiden çizmekte fayda görüyoruz.

Yukarıda saydıklarımızın dışında Düz Lise mezunlarının son yıllarda en çok rağbet gösterdiği bir başka memurluk da "Zabıt Katipliği". Zabıt Katibi olabilmek için yine KPSS'den en az 70 puan almak ve Adalet Bakanlığı'nın ilgili kurumlarının yaptığı "10 parmak klavye sınavı"nı başarıyla geçmek gerekiyor.

Daha kapsamlı bir araştırmak yapılarak "Düz Lise mezunları KPSS'de hangi bölümleri tercih edebilir?" sorusuna daha fazla alternatif üretmek mümkün. Bu konuda Düz Lise mezunları kendileri için en iyi seçenekleri araştırma yaparak tespit edebilir.