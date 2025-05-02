Kpss 2025/4 tercih kılavuzu, sağlık alanında görev almak isteyen adaylar için büyük bir fırsat sunuyor. Kılavuzda, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik çok sayıda pozisyon yer alıyor. Adayların tercihlerini yaparken KPSS 2025/4 tercih kılavuzu içerisinde belirtilen nitelik kodlarını dikkate alması gerekiyor. Peki, KPSS 2025/4 tercih kılavuzu ne zaman yayımlandı ve başvurular nasıl yapılacak? KPSS 2025/4 tercih kılavuzu! KPSS 2025/4 tercihleri nasıl yapılır?

KPSS 2025/4 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, KPSS 2025/4 tercih kılavuzu doğrultusunda başvurularını 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecekler.

KPSS KAÇ PERSONEL ALINACAK?

KPSS 2025/4 tercih kılavuzu kapsamında Sağlık Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi uyarınca 15.342 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bu alımlar, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile gerçekleştirilecek. KPSS 2025/4 tercih kılavuzu ile ilgili detaylar, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyuruldu. Sağlık Bakanlığı, KPSS 2025/4 tercih kılavuzu kapsamında alım yapılacak pozisyonları ve başvuru şartlarını belirledi.

KPSS 2025/4 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercih işlemlerini yalnızca ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek.