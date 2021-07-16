KPSS 2021/1 Yerleştirme Sonucu Duyurusu DOKAP - Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

11-) Nüfus Cüzdanı ÖrneğiHATIRLATMALAR: 1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin "Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması" başlıklı bölümün 9'uncu maddesine göre, Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya...

11-) Nüfus Cüzdanı ÖrneğiHATIRLATMALAR: 1. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin "Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması" başlıklı bölümün 9'uncu maddesine göre, Kurumumuz kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunun başvuru sahiplerince bilinmesi gerekmektedir. Bu kişilere mali bir bedel (maaş gibi) ödenmişse, ödenen bedelin yasal faiziyle birlikte geri ödenmesi gerektiğinin de ayrıca bilinmesi gerekmektedir. 2. Kurumumuz kadrolarına yerleşip, evraklarını 30/07/2021 tarihine kadar ilgili Başkanlığımıza teslim etmeyenlerin atamaları yapılamayacak ve adreslerine bilgi verilemeyecektir. 3. Ataması yapılanların tebligatları için kişilerin MERNİS sistemindeki adresleri geçerli olacaktır. 4. Halen askerlik görevi nedeniyle silah altında olanlardan haklarının saklı kalmasını isteyenlerin, yukarıda belirtilen başvuru süresi içinde yalnızca bir dilekçeyi Kurumumuza göndererek durumlarını bildirmeleri ve terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde atamaya esas olmak üzere istenilen belgelerle birlikte Kurumumuza bizzat müracaat etmeleri halinde durumları incelenecektir. 5. Kurum kadrolarına yerleşip evraklarını eksik dolduran veya evrakların arasında eksik evrak bulunan adayların başvuruları ile ilgili sorumluluk tamamen adayların kendisine ait olacaktır. 6. Ayrıca, yukarıda anılan Yönetmeliğin "Adayların askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden teyit edilir. " hükmü gereği kişilerden istenilmeyen adli sicil ve askerlik durum belgeleri, Başkanlığımızca ilgili kurumlar arasında yapılacak yazışma sonucunda ilgili kurumlardan gelecek cevaplara göre atanmaya hak kazananların atamaları yapılacak, atanmasına engel bulunanların atamaları yapılamayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Başkanlığımıza evrak teslim edip de ataması yapılamayanların adreslerine bilgi verilecektir. Başkanlığımız kadrolarına yerleşenler 0 (454) 361 52 41 nolu iletişim hattından telefonla İdari İşler ve Personel Biriminden atama ile ilgili detaylı bilgi alabilirler. GENEL BİLGİLER: Atamalar: ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atamaları yapıldıktan sonra, görev yeri Başkanlığımız tarafından belirlenecektir. 1. İstenilen belgeler teslim edildikten sonra Kurumumuz Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından incelenerek, yukarıda belirtilen şartlara sahip olan adayların ataması yapılacak olup, ataması yapılan personel 657 sayılı Kanunun 62. maddesinde belirtilen süre içinde göreve başlamaları gerekmekte olup aksi halde atamaları iptal edilecektir. 2. Askerlik işlemleri bakaya durumunda bulunan adayların atamaları yapılmayacaktır. İlanen Duyurulur.

Kaynak: Habermetre