Koyun Yetiştiriciliğine Adanmış 77 Yıl

İzmir Çeşme'de yaşayan 84 yaşındaki Ekrem Çelik, 77 yıldır koyun yetiştiriciliği yapıyor.

İzmir Çeşme'de yaşayan 84 yaşındaki Ekrem Çelik, 77 yıldır koyun yetiştiriciliği yapıyor. Çelik'in ilçede düzenlenen sakız koyunu yarışmalarında birçok ödülü de bulunuyor. İzmir'in Çeşme ilçesinde, çocukluğundan bu yana küçükbaş hayvancılıkla uğraşan 84 yaşındaki Ekrem Çelik 77 yıldır Sakız koyunu yetiştiriyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de 1937'de dünyaya gelen Çelik, dedesi ve babasının işi dolayısıyla çiftçilik ve hayvancılığın içinde gözlerini açtı.

Sakız koyunu yetiştiriciliğini "dededen miras değil, görev" diye tanımlayan Çelik, 7 yaşında tek başına hayvanları otlatmaya başladı. Geçen sürede, Çeşme'nin turizm alanında büyümesine rağmen arsalarını satmayan ve çiftçiliğe devam eden Çelik, Ovacık Mahallesi'ndeki çiftliğinde çok sevdiği Sakız koyunlarıyla "köy hayatını" sürdürdü.

Hayvanlarını haftada 2-3 defa sıcak suyla yıkayan, doğumlarında da yanlarından ayrılmayan Çelik, "Bunlar da benim çocuklarım. " dediği koyunlarının doğum zamanlarında ahıra yatak atıp onların yanında kaldı, "sıcaktan etkilenmesinler" diye ahıra vantilatör taktırdı.

Şampiyon koyunların yetiştiricisi

İlçede düzenlenen Sakız koyunları yarışmalarına katılan Çelik burada birincilikler aldı. Kupalarını, madalyalarını evinin duvarlarına asan Çelik, koçlarıyla beraber çektirdiği fotoğrafları da albümde sakladı.

Şimdi 30'un üzerinde Sakız koyunu bulunan ve ünü bölgesini aşan Çelik'in yetiştirdiği hayvanlar, yöreden ve birçok ilden talep görüyor.

İlerleyen yaşına rağmen hayvanlarını yanından ayrılmayan Çelik, Sakız koyunu yetiştiriciliği mirasını torunu Sinan Korkmaz'a bırakmayı planlıyor. Şimdilerde taburesiyle hayvanlarını otlatan Çelik, sağlığı imkan verdiği zamana kadar koyunlarına bakmaya devam edecek.

"Gece kalkıp bakarım, onlarla konuşurum"

Ekrem Çelik, işini her zaman en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini belirtti.

Çocukluğundan bu yana Sakız koyunu yetiştirdiğini ifade eden Çelik, "Gece kalkıp koyunlarımı kontrol ederim, onlarla konuşurum. Hayvanın dilinden anlayacaksın. Yoksa hayvancılık yapamazsın. Kim rahatsız, kimin neresi ağrıyor bakıp anlarım. Doğum zamanında onların yanında olacaksın, yardımcı olacaksın. " dedi.

Hem et hem de süt veriminin Sakız koyununda yüksek olduğunun altını çizen Çelik, bu cins küçükbaşların erkeğine "kral", dişilerine ise "kraliçe" denildiğini belirterek şunları söyledi:

"Sakızla ilgilenmek beni hiç yormuyor. Bu hayvan gezmeyi sever. Ben de onlarla geziyorum. Bana müşteriler geliyor koyun istiyor. İlk olarak 'Hayvanın gezdirecek yeri var mı? ' diye soruyorum. Yoksa satmam, ne kadar para verirse versin. Burada bulunan kuzuların hepsi satıldı. Daha doğmadan sattım. İlla benden kuzu istiyorlar. Maalesef hepsine yetişemiyorum. "

Sakız koyunu için coğrafi işaret başvurusu

Çeşme Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci de ilçede 1500 büyükbaş, 12 bin civarında küçükbaş hayvan bulunduğunu, bunun yaklaşık 5 bininin Sakız koyunu olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 40 Sakız koyunu üreticisi olduğunu aktaran Keçeci, "Dünyada Sakız koyununun genetik merkezi Çeşme. Bu kapsamda biz de Çeşme Sakız koyunu ve sütü için coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Bunu tescillemek istiyoruz. " dedi.

Sakız koyunu yetiştirenlere Tarım ve Orman Bakanlığının destek verdiğine işaret eden Keçeci, "Ekrem amcamız gibi üreticilerimiz Sakız koyununun bugüne kadar gelmesinde çok büyük emekleri olan üreticilerimiz. Onlar sayesinde Sakız koyunu gelecek nesillere aktarılacak. " diye konuştu. sakız koyunu çeşme izmir ovacık

Kaynak: Habermetre