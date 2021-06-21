"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" Projesi Kapsamında Protokol İmzalandı

Valiliğimiz toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde değerlendirmelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi imza töreni için bir araya gelindiğini belirterek "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi...

Valiliğimiz toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde değerlendirmelerde bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi imza töreni için bir araya gelindiğini belirterek "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında Valiliğimiz, Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğümüz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, bu proje çerçevesinde ilimizdeki hayvancılık potansiyelini daha da arttırmak, bu arada özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde hem yerli ırkların yetiştirilmesi hem küçükbaş hayvan sayısının artırılarak katma değer anlamında ilimizin daha fazla pay almasının sağlanması, hem de böylelikle bölgesel yerel kalkınma modeli oluşturması açısından bir projeyi uygulamayı düşündük ve bu amaçla da toplanmış bulunuyoruz. " şeklinde konuştu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, projenin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Bugün imzalayacağımız protokolle birlikte küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde bir adım atıyoruz, önemli bir adım. Çiftçilerimizi küçükbaş hayvan sahibi yaparak hem bölgedeki istihdam imkanlarını artırmak hem bölgedeki hayvan varlığımıza yenilerini ilave etmek hem de bölgemizdeki hayvancılığın payını daha da yükseltebilmeyi hedefliyoruz. Projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu proje, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine hem de bölgemizdeki hayvancılığa önemli katkılar sağlayacak. Çünkü bölgemiz ekonomisi, turizm ve hayvancılığa dayalı bir ekonomidir. Hayvancılıktan aldığımız payı, ekonomik değeri artırmamız, bölgedeki refahın artmasına da katkıda bulunuyor. Tabi "bizim hayvancılık açısından çok önemli bir potansiyelimiz var" derken şunu kastediyoruz; çok geniş mera ve yaylalarımız var. Bu geniş meralarımız, hayvancılık için hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlarımız için son derece uygun ve bölgemizde ciddi bir hayvancılık kültürü var. Gün geçtikçe hayvancılık gelişiyor, hayvan sayımız artıyor, 500 binin üzerinde küçükbaş olmak üzere toplam hayvan varlığımız 1 milyon 200 binlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla her geçen gün hayvan sayısını artırarak da önemli adımlar artıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, protokol imzalanmasının ardından projenin önümüzdeki günlerde hayata geçirileceğini de vurgulayarak, "Bizim Kars kaşarı, gravyeri ve diğer yöresel peynirlerimiz başta olmak üzere bir miktar hayvancılıktan elde ettiğimiz değerleri, peynir ve peynir ürünlerine bir yandan da tabi et ihtiyacının karşılanmasına ayırıyoruz. Dolayısıyla bu projenin hem et üretiminin artmasına hem de süt üretiminin artmasına çok büyük katkılar sağlayacak. İnşallah bölgemizdeki çiftçilerimize, üreticilerimize bu hayvancılık kalkınma modeli önemli katkılar sağlayacak. İlimizde bu projeyle hayvancılık ekonomisi yönünden önemli bir adımı atmış olacağız. Önümüzdeki günlerde protokolden sonra projenin adımlarını atmaya başlayacağız, müracaat, değerlendirme, kabul ve ondan sonra uygulama aşamaları var. " şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde Kars ile birlikte 22 ilde bu projenin başladığını anımsatan Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz, "Bu proje başladı ve devam ediyor. Biz de bu 22 illerden biri oluyoruz. Dolayısıyla ben, yöremizdeki çiftçilerimiz ve üreticilerimiz açısından projenin yararlı olacağını düşünüyorum. İnşallah projeyi başarılı şekilde uygularız. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " dedi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi protokolü, Vali ve Belediye Başkan Vekili Sayın Türker Öksüz ile Ziraat Bankası Erzurum Bölge Satış Performans Müdürü Bünyamin Kılıç arasında imzalandı.

Kaynak: Habermetre