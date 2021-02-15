Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
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Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

15.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:02

Okulun dış görünümü Öğrencilerin okula girişi Sınıftaki öğrenciler Öğretmenin öğrencilerle ders işlemesi Duruca İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Büşranur Öz'ün konuşması KİLİS - Kilis'te merkeze ve ilçelere bağlı köy ile beldelerde bulunan okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.

Okulun dış görünümü

Öğrencilerin okula girişi

Sınıftaki öğrenciler

Öğretmenin öğrencilerle ders işlemesi

Duruca İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Büşranur Öz'ün konuşması KİLİS - Kilis'te merkeze ve ilçelere bağlı köy ile beldelerde bulunan okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.

Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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