Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
15.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:02
Okulun dış görünümü Öğrencilerin okula girişi Sınıftaki öğrenciler Öğretmenin öğrencilerle ders işlemesi Duruca İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Büşranur Öz'ün konuşması KİLİS - Kilis'te merkeze ve ilçelere bağlı köy ile beldelerde bulunan okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.
Okulun dış görünümü
Öğrencilerin okula girişi
Sınıftaki öğrenciler
Öğretmenin öğrencilerle ders işlemesi
Duruca İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Büşranur Öz'ün konuşması KİLİS - Kilis'te merkeze ve ilçelere bağlı köy ile beldelerde bulunan okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz