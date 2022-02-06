Kovid'in erkeklerdeki kısırlık etkisi, tüp bebek tedavilerini de bozuyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Faruk Özgör, Kovid enfeksiyonunun özellikle genç erkeklerde kısırlıktan cinsel fonksiyon bozukluğuna dek yarattığı pekçok riske değinerek, son dönemlerde kendi kliniklerinde de bu şekilde çok hasta görmeye başladıklarını söyledi ve önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Özgör, "Biz kendi kliniğimizde de benzer şekilde hastalarla karşılaştık. Özellikle kadın kaynaklı kısırlık ile tüp bebek merkezimize gelen çiftlerde; Kovid öncesi sperm parametreleri tamamen normal olan erkeklerde, Kovid sonrası tüm sperm parametrelerinin bozulduğunu görüyoruz. Bu hastaların tüp bebek süreçlerini en az 6 ay mecburen ertelemek zorunda kalıyoruz. Çünkü birincisi koronavirüsün mutojenik (genetik hasar) bir etkisi olup olmadığını bilmiyoruz, embriyo üzerinde nasıl bir etki yaratacağını bilmiyoruz. İkincisi de tüp bebek tedavisinden önce hastaların sperm parametrelerinin tamamen normale dönmesini beklemek gerekiyor. 6 ay sonra tekrar spermiyogram tahlili yapacağız, eğer düzelme görülmezse, onlara sadece kadın nedenli değil, erkek nedenli kısırlık faktörü olduğunu da düşünerek yeni bir kısırlık tedavisi planlamak durumunda kalacağız" dedi.

"HASTALARIN YÜZDE 40'INDA KISIRLIK KALICI OLDU"

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