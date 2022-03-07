Kovid geçirmek kronik böbrek yetmezliği riskini 3 kat artırıyor

AMERİKA'da 90 bin Kovid geçirmiş hastanın verilerinin incelendiği bir araştırma, Kovid-19 enfeksiyonunun, ileride böbrek yetmezliğine yol açabileceğini ortaya koydu. Çalışmada, özellikle Kovid'i yoğun bakımda geçiren hastalarda, sonraki 6 ay içinde böbrek fonksiyonlarında yüzde 30'dan fazla kayıp gelişme riskinin 3 kat artırdığı görüldü. 10 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Şimdiye dek böbrek sağlığı açısından tansiyon, şeker hastalığı bir risk faktörüydü. Kovid de bu risk faktörleri arasında yer alacak gibi görünüyor" dedi. Timur Erk, özellikle nakilli ve kronik böbrek hastalığı olanların maske kullanımına kesinlikle aynı titizlikle devam etmesi gerektiğini söyledi.

Pandeminin üçüncü yılına girmek üzere olduğumuz bugünlerde, Kovid-19'un vücutta yarattığı uzun vadeli etkilerine dair yeni veriler de ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Amerikan Nefroloji Derneği tarafından geçen Eylül ayında yayınlanan araştırmaya göre, özellikle 65 yaş üstü kesimde, hastaneye yatmasa dahi, Kovid-19 geçirmiş olmak, uzun vadede böbrek yetmezliğine yol açma riskini artırıyor. Bugüne kadar Kovid-19 enfeksiyonunun, geçici olarak böbrekte hasar yarattığı ve tedavilerden sonra böbreklerin normale döndüğü biliniyordu. Ancak bu yeni çalışma, hastalığın uzun vadede de kronik böbrek hastalığı riskini artırabildiğini ortaya koydu. 10 Mart Dünya Böbrek Günü nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Üyesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü, Nefrolog Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ile Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, önemli uyarılarda bulundu.

BÖBREKLERDEKİ ETKİSİ 6 AY SONRA BİLE SÜRÜYOR

PANDEMİDE KULLANIMI ARTAN BİTKİSEL ÜRÜNLER BÖBREĞİ TEHDİT EDİYOR

"HALA BÖBREĞE İYİ GELİYOR DİYE İNEK İDRARI İÇEN VAR"

"İnek ve deve idrarı böbrek şikayetleri için başvurulan yöntemlerden biri. Ama bizim daha ziyade denenmiş ve kabul görmüş bitkisel ürünlere değinmemiz lazım. Bunu da uzmanlara sorarak yapmak lazım. Vaka sayıları 30 binlerin altına inmeye başladı. Herkeste bir rehavet görülüyor. Aşılanma oranımız üçüncü doz değil, iki dozda bile yüzde 65'lerde. Dolayısıyla işi sıkı tutmaya devam etmemiz gerekiyor. Hele ki riskli grubun başında gelen böbrek nakli geçirmiş olanlar, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girenler ya da kronik böbrek hastalığı bulunanların özellikle çok dikkat etmesi gerekiyor. Ne olursa olsun maske kullanmaya devam etmelerini söylüyoruz."