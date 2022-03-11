Kourtney Kardashian ve nişanlısı Travis Barker plajda sarmaş dolaş görüntülendi
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Kourtney Kardashian, nişanlısı Travis Barker ile gittiği plajda sarmaş dolaş görüntülendi. Kardashian'ın herkesin içinde sevgilisinin kucağına öpüşmesi de dikkat çekti.
42 yaşındaki Kourtney Kardashian, nişanlısı Travis Barker'la ilgili yaptığı özel hayat açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde cinsel hayatında sık sık ara vermenin aşk hayatını canlandırdığını söyleyen Kardashian, bu sefer de nişanlısıyla samimi şekilde objektiflere takıldı.
ETRAFTAKİ İNSANLARA ALDIRIŞ ETMEDİLER
Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti önceki gün Laguna Plajı'nda tatil yaparken görüntülendi. Etrafındaki insanlara aldırış etmeyen çift sıcak dakikalar yaşadı. Travis Parker, bir ara kucağında oturan Kardashian'ın pantolonu çıkarmaya çalışırken de kameralara yakalandı.