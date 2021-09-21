KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler
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KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'da düzenlenen Adnan Menderes'i Anma Koşusu'na, sporculardan emekli polis memuru Nevzat Kaya'nın azmi damga vurdu.

Aydın (DHA) - AYDIN'da düzenlenen Adnan Menderes'i Anma Koşusu'na, sporculardan emekli polis memuru Nevzat Kaya'nın azmi damga vurdu. Bitişe 3 metre kala gücü tükenen Kaya yere düştü, kalkamadı ama yılmadı ve emekleyerek yarışı bitirdi. Bitiş çizgisini geçtikten sonra fenalaşan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, merhum başbakanlardan Adnan Menderes anısına bugün koşu düzenlendi. Adnan Menderes Bulvarı'nda kurulan parkurda düzenlenen, 6 kilometrelik 'Adnan Menderes'i Anma Koşusu'na, 15-70 yaş arası toplam 120 sporcu katıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in tabancayla havaya ateş ederek startını verdiği koşuda, kıyasıya mücadele yaşandı.

KOŞUYU EMEKLEYEREK BİTİRDİ

Koşunun bitimine 3 metre kala gücü tükenen sporculardan emekli polis memuru Nevzat Kaya, durup, bir süre hareketsiz bekleyip, yere düştü. Ardından dizlerinin üzerine çöktü. Vazgeçmeyip, tekrar ayağa kalkmayı denedi. Ancak, başaramadı. Nefes almakta zorlanan Kaya, son 3 metreyi emekleyerek ve sürünerek bitirdi. Bitiş çizgisini geçen Kaya, bir anda fenalaştı. Kaya'ya ilk müdahaleyi çevredeki görevliler yaptı.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de ambulans çağrılması için talimat verdi. Bu sırada diğer koşuların peşinde olduğu öğrenilen motorize sağlık ekibine de bilgi verildi. Motorize ekip, olay yerine gelip Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptı. Kaya, gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan çekişmeli geçen Adnan Menderes'i Anma Koşusu'nda erkeklerde birinciliği Abdurrahman Gediklioğlu, ikinciliği Ramazan Özdemir, üçüncülüğü Ufuk Arda; kadınlarda ise birinciliği Sümeyye Erol, ikinciliği Elif Dağdelen, üçüncülüğü ise Sabriye Güzelyurt elde etti.

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI

KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KOŞUNUN SON 3 METRESİNİ EMEKLEYEREK BİTİRDİ, FENALAŞINCA HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler
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