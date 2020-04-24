Koronayı yendi, hayat kurtarmak için Kızılay'a koştu
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Batı Anadolu, Erkan Ergen, Kızılay, Haber

Koronayı yendi, hayat kurtarmak için Kızılay'a koştu

Koronayı yendi, hayat kurtarmak için Kızılay'a koştu Plazma bağışında bulunan Özgür Yazıcı: "Herkese şiddetle plazma bağışında bulunmasını öneriyorum" Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr.

24.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.04.2020 11:34
Koronayı yendi, hayat kurtarmak için Kızılay'a koştu

Koronayı yendi, hayat kurtarmak için Kızılay'a koştu

Plazma bağışında bulunan Özgür Yazıcı:

"Herkese şiddetle plazma bağışında bulunmasını öneriyorum"

Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen:

"1 saatte plazma alınma işlemi tamamlanıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Korona virüsü (Covid-19) yenen bir vatandaş ilk iş olarak Kızılay'a giderek, plazma bağışında bulunup diğer hastalara umut oldu.

Dünyada 2 milyonu aşkın insana bulaşan korona virüs (Covid-19) yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde virüsle mücadele kapsamında birçok önleme başvurulurken, Türkiye de tedbirleri en üst düzeye çıkarmış durumda. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla virüsün yayılması kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hastalığa karşı herhangi bir aşı bulunamazken, tedavi sürecinde ön plana çıkan yöntemlerden birisi plazma tedavisi oldu. Bu tedavide plazma ve kan ihtiyacını karşılayabilmek için Türk Kızılayı'na bağış yapmak üzere dışarıda olanlar sokağa çıkma kısıtlamasının dışında kalıyor. Covid-19'u yenen hastaların kanından alınan plazmalar, halihazırda hasta olanların tedavilerinde kullanılıyor. Plazma tedavisi olarak da bilinen bu yöntem, hastaların bağışıklık sistemlerinin, virüse karşı savaşacak antikorlar üretmesini sağlıyor. Kan vermeye oldukça benzeyen bu işlem, virüsle mücadele eden hastalara umut ışığı oluyor. Hastalığı atlatan ve son testleri negatif çıkan vatandaşlar, diğer hastaları tedavilerinde yalnız bırakmamak adına Türk Kızılayı'na koşuyor. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çevre illerden özel izinle gelen vatandaşlar ve Eskişehirliler Türk Kızılayı Adalar Kan Alma Birimi'ne plazma bağışında bulunuyor.

"İnşallah birilerine faydamız olur"

Eskişehir'de yaşayan ve yaklaşık 1 ay önce Covid-19 testi pozitif çıkan Özgür Yazıcı, "Testim pozitif çıktıktan sonra 15 gün Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi gördüm. Tüm sağlık ekibine ayrıca teşekkür etmek isterim. Çok ilgilendiler, çok alakadar oldular sağ olsunlar. Son iki testim de negatif çıkınca, plazma bağışı yapmam icap ettiği için buraya geldim ve plazma bağışımı yaptım. İnşallah bir şeylere vesile olur. Bu hastalık sıkıntılı bir süreci beraberinde getiriyor. Bazı hayati riskler oluşturuyor. İnşallah birilerine faydamız olur. Şiddetle öneriyorum. Herhangi bir işlemden farkı yok. Kan bağışından bir farkı yok. Arkadaşlar zaten konuya hakimler. Sadece oturup bir şeyler için sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Hiç sıkıntılı bir durum yok" diye konuştu.

Plazma tedavisinin Sağlık Bakanlığı tarafından ana tedaviler kategorisine alındığını belirten Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Erkan Ergen, "Biliyorsunuz hem dünyayı hem de ülkemizi etkisi altına alan bir salgın var. Bu salgına yakalanan hastalarımızın tedavilerine katkıda bulunmak amacıyla plazma tedavisi ana tedaviye eklendi. Tabi bu plazmayı hastalığı geçirmiş, iyileşmiş kişilerden topluyoruz. Bu hastalığı geçirip iyileşen hastalarımızda hazır antikorlar ve savaşçı moleküller mevcut. Bu savaşçı molekülleri plazma içerisinde toplayıp, şu anki tedavi görmekte olan hastalarımızın, hastalığı yenmesinde bir katkı olarak sunmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"1 saatte plazmalar alınıyor"

Plazma alma işleminin oldukça kısa sürdüğünü aktaran Dr. Erkan Ergen, "Sağlık Bakanlığının yayınladığı bir rehber var bu konuyla ilgili. Bu rehber doğrultusunda belli kriterlere sahip kişilerle temasa geçiyoruz, konuşuyoruz. Gönüllü olanlara, plazma vermek isteyenler bir randevu veriyoruz. Bu arkadaşlarımız, vatandaşlarımız geliyorlar ve 45 dakika 1 saatlik bir süreçte cihaz vasıtasıyla plazmalarını topluyoruz, kanlarını alıyoruz. Tamamen kapalı bir sistemde topluyoruz. Cihaz, kapalı bir sistemdir. Steril bir şekilde kandan plazmayı ayrıştırıyor ve kanın geri kalan kısmını bağışçıya geri veriyor. Aslında verilmiş olan şey sadece kanın sıvı, plazma kısmı. Çünkü aradığımız antikorlar kanın sıvı kısmında" dedi.

Koronayı yendi, hayat kurtarmak için Kızılay'a koştu

Kaynak: İHA

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