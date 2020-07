Koronavirüsten korunurken sperm kalitesi arttı Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, Covid-19 salgını sebebiyle, bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için sağlıklı beslenen ve takviye olarak multivitamin kullanan erkeklerin sperm kalitelerinin de arttığını açıkladı.

ERKEKLERDE SPERM KALİTESİ SALGIN DÖNEMİNDE İYİLEŞTİ !

Salgından korunmak için herkesin yoğun uğraş verdiği bu dönemde, beslenmeye gösterilen özen ve alınan vitamin destekleri sayesinde insan vücudunda olumlu değişiklikler yaşanmaya başladı. Yakın takibini yaptıkları erkek hastalarda Covid-19 salgını başladıktan sonra yapılan testlerde sperm sayı ve kalitesindeki artışı tespit ettiklerini söyleyen Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, "Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için sağlıklı beslenme elbette önemli ancak hazır vitaminlerin de kullanımıyla beraber bu etkinin ciddi düzeyde arttığını biliyoruz. Vitamin desteklerinin alınması ile beraber sadece bağışıklık sistemi değil, vücudumuzdaki tüm hücreler güçleniyor ve hatta yenileniyor. Kısırlık sebebiyle takip ettiğimiz ve üç aylık periyotlarla sperm testine çağırdığımız takipli hastalarımızın salgın döneminde yoğun vitamin kullanmalarıyla beraber spermlerinin hem sayısında hem de hareketlerinde çok ciddi bir artış olduğunu tespit ettik. Aynı zamanda bir çok spermin görüntü kalitesi de düzeldi. Hatta yoğun vitamin kullanımıyla beraber salgın döneminde eşi hamile kalan birçok hastamız da oldu" diye konuştu.

MULTİVİTAMİNLER, SPERM HIZINI DA ARTTIRDI !

Dr. Işık, ''pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla özellikle çinko ve selenyum içerikli vitamin ilaçları çok fazla kullanıldı. Bu da doğal olarak spermin hareketliliğini arttırdı. Çinkonun çok kuvvetli bir antioksidan olduğunu biliyoruz. Kısırlık problemi olan erkeklerin keçiboynuzu kullanma sebebi de aslında budur. Keçiboynuzu, içerdiği yoğun çinko sayesinde kuvvetli bir doğal antioksidan olarak kabul edilmektedir. Aynı şekilde A, B ve C vitamini içeren multivitaminler de pandemi süresince çok fazla tüketildi. Bu da sperm kalitesini her yönüyle artırdı. Burada C vitaminine ayrıca değinmek istiyorum. Çünkü Covid salgınında hem yoğun bakımda yatan hastalara hem de hastalığı evde geçiren kişilere doktorlar tarafından C vitamini desteği verildi. Ülkemizde bu dönemde hazır C vitamini preperatlarının satışı ciddi anlamda arttı. C vitaminin spermlerin oksitlenmesini engellediğini, serbest oksijen radikallerinin oluşumunu azalttığını ve kaliteli sperm üzerine çok fazla olumlu etkilerinin olduğunu biliyoruz. Özellikle spermlerin içerisindeki genetik materyalin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için C vitaminine çok ihtiyaç var. Benzer şekilde E vitamini de, spermlerin hızını arttıran bir diğer örnek. Dışarıdan bir çok besinden E vitaminini almaya çalışıyoruz ancak yeterli gelmediğinde hazır vitamin tabletleri şeklinde de alınabileceğinin bilinmesi gerekiyor'' diye konuştu.

KONTROLSÜZ KULLANIMA DİKKAT !

Reçetesiz satıldığı için herkesin kolayca ulaşabildiği vitamin tabletleri ile ilgili özel bir uyarı da yapan Op. Dr. Evren Işık ''pandemi sürecinde vitamin kullanımının artması ile beraber sperm kalitesinin de arttığını gördük ancak herkesin dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var. Aşırı dozda kullanıldığında vitaminlerin olumsuz etkileri de olabilir. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen ve aynı zamanda da kısırlık problemi olan erkeklerin mutlaka doktor kontrolünde vitamin kullanması gerekiyor'' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler