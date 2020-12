Koronavirüse yenik düşen üç çocuk babası doktoru, mesai arkadaşları anlattı

Kastamonu'da özel bir hastande Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, bir süre önce yakalandığı korona virüs pandemisi sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uzman Dr. Vedat Gök'ün çevresinde de hayırsever birisi olarak tanındığı belirtildi.

Kastamonu'da özel bir hastande Radyoloji Uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, korona virüse yakalandıktan sonra pandemi hastanesi olan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gördükten sonra durumunun ağırlaşması üzerine Dr. Vedat Gök, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Durumunun ciddileşmesi üzerine Dr. Vedat Gök, Ankara'ya sevk edildi ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen korona virüse karşı yenik düştü. Uzman Dr. Vedat Gök'ün cenazesi, memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Dr. Vedat Gök'ün vefatı ise meslektaşlarını yasa boğdu. Mesai arkadaşları, Dr. Vedat Gök'ün yardımsever ve çalışkan birisi olduğunu belirtti.

"Vedat hocamız, hastaları için elinden gelen gayreti gösteren bir hekimimizdi"

Koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden Dr. Vedat Gök'ün hastaları için elinden gelen gayreti gösteren bir hekim olduğunu söyleyen Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İsmail Kırgeç, "Vedat Bey kardeşimiz, yaklaşık 15 yıldır ilimizde hizmet vermektedir. Üç çocuk babasıdır. Hatta çocuklarından bir tanesi de meslektaşımız olacak inşallah yakın bir zamanda. Vedat Bey, dünya tatlısı kadirşinas, asla ve asla hastayı geri çevirmeyen ve elinden gelen bütün gayreti hastaları için gösteren bir kardeşimizdi. Onu kaybetmekten büyük üzüntü duyduk. Allah bu rahatsızlığı, bu hastalığı en kısa zamanda tüm dünyadan yok etmesi için tüm halkımızın en baş görevi olan sosyal mesafe, maske ve hijyene çok dikkat etmelerini arzu ediyoruz" dedi.

"Her zaman aklımızda, her zaman kalbimizde olacak"

Dr. Vedat Gök'ün her zaman akıllarında her zaman kalplerde yaşayacağını söyleyen Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Başhekimi ve Nöroloji Uzmanı Dr. Zeki Esat Öztürk ise, "Vedat hocamız, 26 Kasım Cumartesi günü halsizlik, eklem ve kas ağrıları nedeniyle bir rahatsızlık geçirdi. Kendi hastanemizde doktorlarımız Vedat hocamızla ilgilendi. Yapılan ilk kan testlerimiz ve akciğer tomografisi sonucu bir sorunla karşılaşmadık. Fakat iki gün sonrasında ateşi yükselmesi üzerine bir takım testleri tekrarlandı yüksek ateş ve eklem ağrısı nedeniyle. Hocamıza pozitif teşhisi konulması üzerine pandemi hastanesi olduğu için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi. Yaklaşık 10 gün boyunca hocamız, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde serviste yatarak tedavi gördü. Lakin hastalığın seyri tüm ülkenin bildiği üzere ağır seyredebiliyor, farklı şekilde ortaya çıkabiliyor. Oksijen kapasitesinin vücutta düşmesi nedeniyle meslektaşlarımız tarafından Vedat hocamız, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Hemen burada oksijen tedavisi ile diğer tedavi seçenekleri olan kan sulandırıcı ilaçlar, kortizon tedavisi, plazma tedavisi uygulandı. Aynı zamanda takip eden süreçte diğer ilaçlarda meslektaşlarımız tarafından Vedat hocamıza verildi. Lakin ilerleyen dönemde başka yatan hastalar olduğu için ilaçların da etkisiyle mide kanaması olayı gerçekleşti. Bu da maalesef biraz kendisini bitkin düşürdü ve moralini bozdu Vedat hocamızın. Hocamız, sonrasında kısmen yine toparladı ama oksijen düzeyinin daha da düşmesi üzerine kendisi entübe edildi. Sonrasında yapılan istişareler sonucunda meslektaşlarımızla görüşerek Ankara'daki meslektaşlarımızla irtibat kurularak buraya sevk edilmesi uygun görüldü. Bunun akabinde Ankara Şehir Hastanesine Vedat hocamız sevk edildi. Bir süre burada kendisi tedavi gördü. Fakat her türlü tedavi yöntemlerine rağmen ne yazık ki Vedat hocamızı kaybettik. Bu durumdan dolayı çok üzgünüz. Vedat hocamız, uzun zamandır bizimle çalışan Radyoloji Uzmanımız. Hem hekim olarak hem insan olarak çok sevdiğimiz bir abimizdi. Tüm meslektaşlarımız tarafından, hemşirelerimiz tarafından, hastane personeli tarafından ve hastalarımız tarafından da çok sevilen bir hocamızdı. Çok çok üzgünüz, kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun, üç çocuğu vardı. Bu hastalığa yakalanan tüm vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Unutulacak birisi değil, çok sevdiğimiz, çok saydığımız birisiydi. Her zaman aklımızda, her zaman kalbimizde olacak" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı