Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu, kapısında kızını görünce duygusal anlar yaşadı

Üç Kuruş dizisinde Kartal karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı hafif atlatan ve evinde karantinada bulunan Kaygılaroğlu'nu, eski eşi Melis İşiten ile kızı Ada ziyaret etti.

"SANA ÇOK SARILMAK İSTERDİM"

Evinde karantinada olan oyuncu, çalan kapıyı açıp karşısında eski eşini ve kızını görünce büyük bir şok yaşadı. 5 yaşındaki kızı Ada'nın karşısında duygulanan oyuncu, "Sana çok sarılmak isterdim" dedi. Ada da babasına getirdiği hediyeyi uzaktı. Uzaktan eski eşi ve kızıyla sohbet eden Kaygılaroğlu, o anları da Instagram hesabından paylaşarak "A vitamini" notunu düştü. Melis İşiten ise eski eşinin paylaşımına kalp koyarak karşılık verdi.

ARKADAŞ KALARAK AYRILDILAR

2014 yılında nikah masasına oturan Kaygılaroğlu ve İşiten, 2019 yılında tek celsede boşandı. Arkadaş kalarak ayrılan ikili, kızları Ada için sık sık bir araya geliyor.

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