Koronavirüse yakalanan esnafın hikayesinden dram çıktı
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Koronavirüse yakalanan esnafın hikayesinden dram çıktı

Koronavirüse yakalanan esnafın hikayesinden dram çıktı 3 ay uyutuldu, koronavirüsle mücadele ederken en kötü günlerini yaşadı Koronavirüse yakalandı, tedavi sürecinde ablasını kaybetti, kazancı bitme noktasına gelen esnaf: "Yaşadığıma şükrediyorum" Zonguldak'ta 5 ay süren korona virüs...

05.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:29

Koronavirüse yakalanan esnafın hikayesinden dram çıktı

3 ay uyutuldu, koronavirüsle mücadele ederken en kötü günlerini yaşadı

Koronavirüse yakalandı, tedavi sürecinde ablasını kaybetti, kazancı bitme noktasına gelen esnaf:

"Yaşadığıma şükrediyorum"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 5 ay süren korona virüs mücadelesini yenmeyi başaran Muhammet Tanır, yaşadığı zor süreci anlatarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Bilimsel makaleye bile konu olan ve 3 ay uyutulduğunu ifade eden Tanır, "Herkes çok dikkatli olsun, kurallara uysun, hiç göründüğü gibi bir hastalık değil" dedi.

Zonguldak'ta görülen ilk korona virüs vakalarından biri olan Zonguldak esnaflarından Muhammet Tanır, yaşadığı 5 aylık korona virüs mücadelesini İHA'ya anlattı. Geçen Mart ayında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yoğum bakıma alınan ve yaklaşık 5 ay süren tedavinin ardından hastalığı yenerek taburcu edildi. Yaşadığı süreci anlatan Tanır, her şeyin halsizlik, nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle başladığını ve hastalığı nereden kaptığını bilmediğini ifade ederek "Korona hastalığına Şubat sonu Mart başı gibi yakalandım. Bir haftalık hissettiğim dönemden sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma Merkezine başvurdum. Hemen beni yoğun bakıma aldılar. O andan itibaren hastane sürecim başladı. Mart ayından beri haziran başına kadar uyutuldum. Cihaza bağlandım. Ciddi bir tedavi gördüm. Çok ciddi bir acı hissettim. Halüsinasyonlar ve kabuslar şeklinde geçti. Uyutulma süreci çok zordu. 2 buçuk ay süreden sonra uyandırıldım uyandırıldıktan sonra vücudumda deformasyonlar oldu. Sağ elimde ve sağ bacağımda his kaybı oluştu. Hem cihaza bağlanmamdan hem de kullandığım ilaçlardan kaynaklı. Tedavi süreci sonrasında negatife döndüm ama vücudum bu süreçte baya yıprandı" dedi.

"Herkes çok dikkatli olsun uyarılara çok dikkat etsin"

Vatandaşlara uyarılardan bulunan Muhammet Tanır, Hastalığın dışarıdan göründüğü gibi bir hastalık olmadığını söyledi. Vatandaşların Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı ve bilim kurulunun tavsiyelerine mutlaka uyması gerektiğinin altını çizen Tanır, "Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın ve bilim kurulunun tavsiyelerine mutlaka uyulmalı bu hastalık hiç dışarıdan göründüğü gibi değil. Kesinlikle maske, hijyen ve maske kuralına bunu ciddi ciddi yaşamış biri olarak söylüyorum. Kesinlikle kurallara uyulmalı ama şu anda görüyorum dışarıda ve plajlarda olsun ne maske ne de hijyen kurallarına uyulmuyor. Lütfen herkes dikkatli olsun" şeklinde konuştu.

"Beni en zayıf anımda vurdu"

Hastalığa yakalanmadan önce hem psikolojik hem de stresli bir dönemde geçirdiğini ifade eden Muhammet Tanır, yaşadığı süreçte vücut direncinin çok düştüğünü söyledi. En zayıf anından bu hastalığa yakalandığını ifade eden Tanır, "Korona virüsü her bünye farklı bir şekilde atlatıyor. Tabi ki vücudum bunu kaldıramayacak durumdaydı. Bünyemin direnci düşmüştü. Çok agresif bir şekilde vücuduma girip çok ciddi bir şekilde etki gösterdi. Tedaviden sonra negatif oldum ama vücudumda deformasyonlar oldu. Tam bu süreci yaşarken çok hazırlıksız dönemde yakalandım. Ticaretimde olsun, ailevi nedenlerden dolayı olsun vücudumda stresle direncim düşmüştü. En zayıf anımda buna yakalandığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Hastalık sürecim bilimsel makalede yayımlanacak"

Bütün tedavi sürecinin bir makalede yer alacağını ifade eden Muhammet Tanır, "Ben hastalığa ilk yakalananlardanım ilk tedaviye başlanan hastalardanım tedavi sürecinin ardından taburcu olduktan sonra bilimsel bir makale için beni aradılar. Benim verilerimden, bilgilerimden faydalanacaklarını söylediler. Benim yakalandığım dönemde daha ilk tedaviler uygulanıyordu. İnşallah faydası olmuştur" dedi.

"Ablam üzüntüme dayanamayarak hayatını kaybetti"

Hastalık sürecinin ardından taburcu edildiği ve ablasının kendisi uyutulurken üzüntüden şeker komasına girerek hayatını kaybettiğini sözlerine ekleyen Muhammet Tanır, "26 Nisan tarihinde ablamı kaybetmişiz ben uyutulurken o da bana çok üzülmüş. Şeker komasına girmiş Ereğli Anadolu Hastanesine kaldırmışlar. Korona süreci olduğu için burada yatırmamışlar 2 gün sonra o da vefat etmiş. Hemen ertesi günü defin etmişler. Benim stresimden sıkıntımdan böyle bir rahatsızlık geçirmiş o yüzden hayatını kaybetmiş. Biz birimize çok yakındık. Hep iç içeydik. Ama maalesef kaybettik. Tedavi sürecimde maddi manevi yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Tedavi sürecim hala devam ediyorum yardım etmek isteyen şahıs, kurum ve kuruluşlardan destek olmak isteyen olursa desteklerini bekliyorum. Herkes lütfen çok dikkatli olsun. Verilen talimatlara harfiyen vatandaşların uyulması herkes için iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Hastalıkla mücadele sürecinde gelirlerinin sona erdiğini ifade eden Tanır, eş dost ve yakınlarının destekleriyle ayakta durmaya çalışıyor. Tanır, ekonomisinin bitme noktasına geldiğini ifade ederek katkıda bulunmak isteyenlerden destek beklediğini sözlerine ekledi.

Koronavirüse yakalanan esnafın hikayesinden dram çıktı

Kaynak: İHA

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