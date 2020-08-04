KORONAVİRÜSE RAĞMEN, 112'YE GELEN ÇAĞRILARIN YARISI ASILSIZ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KORONAVİRÜSE RAĞMEN, 112'YE GELEN ÇAĞRILARIN YARISI ASILSIZ

ADIYAMAN'da, 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne geçen yıla oranla yüzde 30 fazla çağrı geldi.

04.08.2020 08:31 | Son Güncelleme: 04.08.2020 08:45

ADIYAMAN'da, 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne geçen yıla oranla yüzde 30 fazla çağrı geldi. Koronavirüs salgınına rağmen gelen çağrıların yarsının asılsız olduğu merkeze 'evde spor yapamıyorum, klozetimiz bozuldu' gibi gelen ilginç çağrılar ise sağlık ekiplerini zor durumda bıraktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en fazla çalışan meslek grubu sağlıkçılar oldu. Salgına rağmen 112 Acil Servis Komuta Merkezlerine gelen ilginç çağrılar ise son bulmadı. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Ambulans Servisi Başhekimliği, 112 Acil Servis Komuta Merkezi'ne 2020 yılının gelen çağrılar geçen yılın aynı döneminine oranla yüzde 30 arttı. Gelen çağrıların büyük çoğunluğunda ise ilginç istekleri yer aldı. Gelen çağrılar arasında 'Evde spor yapamıyorum, dışarı çıkmam lazım, klozetim bozuldu yapılması lazım" gibi istekler oldu.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA 112'Yİ ARADILAR'

Bu yıl 24 bin civarında vakaya müdahale edildiğini söyleyen Adıyaman 112 Acil Servis Doktoru Ziya Gül, çağrı sayısının koronavirüs nedeniyle arttığını belirterek, "Bizim bilgi işlem ekibimizden aldığımız verilere göre bu yıl gelen çağırı 24 bin küsur sayıya ulaşmış. Burada yüzde 30'luk bir artış var. Kovid'e de bağlayabiliriz kovid dışı ihtiyaçlar da oldu. İnsanlara yardımcı olmak için ambulans görevlendirmiş olduk. Sokağa çıkma yasağının getirmiş olduğu etkide vardı insanlara dışarı çıkamıyordu onun için 112'yi çok arıyorlardı. Sağlık dışındaki ihtiyaçlara da bazen karşılık vermek zorunda kaldık. Örneğin gıda ihtiyaçları olsun, özellikle bu vefa sisteminin aktif olduğu dönemde insanlar için ilaç temini olsun özellikle temasta olan karantinada olan vatandaşlarımız için diğer kurumların oralara girme şansı çok olmadığı için biz konum açısında daha önde olduğumuz için çok yardımcı olduk. Bunlarında etkisi var" dedi.

EVDE SPOR YAPAMIYORUM, KLOZETİM BOZULDU

Pandemi süreciyle birlikte ilginç çağrıların geldiğini aktaran 112 Acil Servis Doktoru Ziya Gül, "Mesela bu sabah yaşadık. Karantinada olduğunu, bir hastalığından dolayı dışarı çıkması gerektiğini ve kendisini kötü hissettiğini söyledi. Bizim böyle bir şeye izin vermemiz söz konusu değil. Söyledik ama ısrarla çıkmak istediğini söyledi. 'Evde spor yapamıyorum, dışarı çıkmam lazım' diye arayanlar oldu. 'Klozetim bozuldu' tarzı aramalar oldu evdeki tesisat işleriyle ilgili bu tarz şeyler çok fazla oluyor. Karantinada olup genelde kimsesi olmayanlar yoğurt, biber, ekmek buna benzer durumları çok yaşadık. Tabi bunlar bizi çok ilgilendirmediği için valilikle koordineli çalıştığımız için onlarda valiliğin görevlendirdiği personeller ilgileniyordu. Biz onlara iletiyorduk, böyle talepleri var. Biz çok zor durumda kalırlarsa ilaç götürmek olur karantina bölgesine girilmesi gereken o tarz durumlarda biz ekibimizi gönderiyoruz" diye konuştu.

'GÜNLÜK 2 BİN ÇAĞRININ YARISI ASILSIZ'

Günlük ortama 2 bin civarında çağrı aldıklarını yarısının ise asılsız olduğunu dile getiren Gül, "Bizim günlük çağrı sayımız genelde 2 bin civarında oluyor. Bunların 150 ile 200 arası primer vaka oluyor, ekip yönlendirdiğimiz vakalar oluyor. Yaklaşık yarısının asılsız çağrı olduğunu söyleyebiliriz. Onlar burayı aradıklarında bizim hatlar meşgul oluyor gerçekten buraya ulaşması gereken bir insanın ulaşmak zorunda kaldığında bu da bizim geç ulaşmamıza neden oluyor. Bu anne, baba veya bir sevdikleri olabilir o yüzden bu konuda hassas davranmalarını rica ederiz. Çocuklar baya arıyor farkında olmadan telefonla oynarken çok arıyorlar bu konuda anne ve babalar nasıl bir önlem alırlar bilmiyorum çocukları bu konuda uyarırlarsa daha iyi olur" dedi.

KORONAVİRÜSE RAĞMEN, 112'YE GELEN ÇAĞRILARIN YARISI ASILSIZ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı Güncel
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi Spor
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Ekonomi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi 3. Sayfa
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Ekonomi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı
IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Osman Kavala Fatih Sultan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Gupse Özay Barış Arduç Şeyma Subaşı
Spor Jose Sosa Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bakan İzmir Çeşme Türk Lirası
Şu an buradasınız: KORONAVİRÜSE RAĞMEN, 112'YE GELEN ÇAĞRILARIN YARISI ASILSIZ - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 08:58:32. #1.14#
title