Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü
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Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü

Britanya'nın ardından Fransa da çocuklarda koronavirüsle bağlantılı olabilecek ve kalbi etkileyebilen iltihaplanma vakaları görüldüğünü açıkladı. Hastalık ABD, İspanya, İtalya ve İsviçre'de de bazı çocuklarda görüldü.

Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü
29.04.2020 20:49 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:54

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili gençleri ve çocukları hiç etkilemediği sanısının yanlış çıkması sonrası, çocuklarda koronavirüsle bağlantılı olabilecek ve yoğun bakımda tedavi gerektiren yeni bir hastalık uyarısı yapılıyor.

Bu konuda ilkin Britanya'da Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), doktorlara 'acil' koduyla uyarı gönderdi, uyarıda "Çocuklar arasında Kovid-19'la bağlantılı bir iltihap sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır" denildi.

FRANSA'DA 15 ÇOCUKTA İLTİHAPLANMA GÖRÜLDÜ

Ardından Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, bugün itibarıyla ülkede kalbinin çevresinde iltihap toplanan çocuk sayısının 15'i bulduğunu açıkladı.

Her yaş grubundan 15 çocukta ateş, sindirim şikayetleri ve kalbin zayıflamasına yol açabilecek damarlarda iltihap gibi belirtiler, bazı vakalarda kalp damarlarında da iltihaplanma görüldüğünü, ölüm vakasına rastlanmadığını belirten Veran, henüz ellerinde bu vakaların koronavirüsle bağlantısını teyit etmeye yetecek kanıt olmadığını söyledi.

Britanyalı yetkililer gibi Fransız bakan da iltihaplanan çocukların bazısının koronavirüs pozitif bazısının ise negatif olduğunu belirtti.

Fransa olarak bu vakaları çok ciddiye aldıklarını vurgulayan Veran, Fransa ve diğer ülkelerdeki hekim ve bilim insanlarına bu vakalar karşısında dikkatli olmaları ve mümkün olduğunca çok bilgi toplamaları çağrısını yaptı.

KAWASAKİ HASTALIĞINA BENZER SEMPTOMLAR GÖSTERİYOR

Britanya sağlık yetkilileri, Kawasaki hastalığının belirtilerine benzeyen semptomlarla hastanelere başvuran çocukların arttığını bildirmişti. 5 yaş altı çocuklarda görülen Kawasaki hastalığının ateş, ciltte kızarıklık, bazı bezlerin şişmesi ve nadir durumlarda kalp damarlarının şişmesi gibi belirtileri bulunuyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock 'çocukların otoimmün tepki vermesiyle önemli bir hastalığın oluştuğu az sayıda vakadan' söz ederken 'koronavirüsün neden olması ihtimali bulunan yeni bir hastalık' tanımını yapmıştı.

5 ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ

Hastalığın İspanya, İtalya ve İsviçre'de de bazı çocuklarda görüldüğü belirtildi. Atlantik'in öbür yakasından, ABD'den de yaşları 6 ay ile 8 arasında değişen 3 çocuğun bu hastalıktan tedavi gördüğü haberi geldi.

Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki hastalığı veya mukokutanöz lenf nodu sendromu, arterlerde, damarlarda ve kılcal damarlarda iltihaplanmaya neden olan bir hastalıktır. Ayrıca lenf düğümlerinizi de etkiler ve burunda, ağızda ve boğazda semptomlara neden olur. Çocuklarda kalp hastalığının en yaygın nedenidir. İlk defa Japon pediatrist Dr. Tomisaku Kawasaki tarafından 1967 yılında tanımlanan hastalık, çoğu durumda tedaviden birkaç gün sonra ciddi bir sorun olmadan iyileşir, birçok çocukta herhangi bir kalıcı hasara neden olmaz. Nüksler (tekrar) nadir olarak görülür.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Kawasaki hastalığının kesin nedeni hala bilinmemektedir. Genetik ve çevresel faktörlerin bir karışımının Kawasaki hastalığına neden olabilir. Bazı teoriler hastalığı bakteri, virüs veya diğer çevresel faktörlerle ilişkilendirir, ancak hiçbiri kanıtlanmamıştır. Bazı genler çocuğunuzun Kawasaki hastalığına yakalanma olasılığını artırabilir.

KAWASAKİ HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Kawasaki hastalığı, belirti belirtileri ve bulguları ile aşamalar halinde ortaya çıkar. Durum kış sonu ve ilkbaharda ortaya çıkma eğilimindedir.

Belirti ve semptomlar şu şekildedir:

İlk aşama

– Üç günden uzun süren yüksek ateş

– Akıntı olmadan gözlerde ortaya çıkan kızarıklık

– Göğüsten bacağa kadar yayılan deride, kasıklarda ve genital bölgede kızarıklık

– El ve ayaklarda şişlik ve kızarıklık

– Özellikle boyunda büyümüş lenf bezleri

– Tahriş olmuş boğaz, ağız ve dudaklar

– Şişik ve parlak kırmızı dil (çilek görünümünde)

Bu süre zarfında kalp problemleri de ortaya çıkabilir.

İkinci aşama

– Eklem ağrısı

– İshal

– Kusma

– Karın ağrısı

– El ve ayak derisinin soyulması

– Safra kesesinin genişlemesi

– Geçici işitme kaybı

Üçüncü aşama

Hastalığın üçüncü aşamasında, komplikasyon gelişmedikçe belirtiler ve semptomlar yavaşça kaybolur. Çocukların eski enerjilerine kavuşabilmeleri ve normal görünmesi sekiz hafta kadar sürebilir.

Çocuğunuz bu semptomlardan herhangi birini gösteriyorsa doktorunuzu arayın. 1 yaşından küçük veya 5 yaşından büyük çocukların eksik semptom gösterme olasılığı daha yüksektir. Bu çocuklar; kalp hastalığı komplikasyonları riski yüksek olan Kawasaki hastalığı vakalarının yüzde 25'ini oluşturmaktadır.

KAWASAKİ HASTALIĞI TEDAVİSİ

Kawasaki hastalığına yakalandığı düşünülen çocuk, olası kalp tutulumu açısından gözlenmesi ve monitorize edilmesi için hastaneye sevk edilmelidir. İlk tedavinin amacı ateş ve iltihabı azaltmak ve kalp hasarını önlemektir. Kawasaki hastalığında tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlamak önemlidir.

Tedavi, yüksek dozda aspirin ve damar içi gama globulin verilmesini içerir. Her iki tedavide sistemik iltihabı azaltarak akut belirtilerin kaybolmasını sağlayacaktır. Hastaların büyük çoğunluğunda koroner anormalliklerin ortaya çıkışını önleyebildiği için, yüksek doz damar içi globulin tedavinin vazgeçilmez unsurudur. Nadir de olsa kortikosteroidler de kullanılabilir.

Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardında 5 ülkede daha görüldü

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