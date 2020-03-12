Koronavirüs: Türkiye'de ve dünyada bugün neler oldu?
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Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Sağlık
BBC

Koronavirüs: Türkiye'de ve dünyada bugün neler oldu?

Son verilere göre dünya çapında koronavirüs 120'ye yakın ülkeye yayıldı, vakaların sayısı 127 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 700'ü aştı.

12.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:05
Koronavirüs: Türkiye'de ve dünyada bugün neler oldu?

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının 11 Mart'ta açıklanmasının ardından alınan önlemler genişletildi.

Çarşamba günü erken saatlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, hastanın tedavi altında ve durumunun iyi olduğu belirtildi, ancak kimliği ve hangi kentte olduğuyla ilgili bilgi verilmedi.

Aynı gün Dünya Sağlık Örgütü de Çin'de ortaya çıkan ve pek çok ülkeye yayılan .

John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 12 Mart Perşembe günü itibarıyla dünya çapında koronavirüs vakalarının sayısı 127 bini, virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 700'ü aştı.

Türkiye'de ne oldu?

Perşembe günü okullar 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil edilecek, daha sonra uzaktan eğitime tabi tutulacak. Üniversiteler ise 3 hafta süreyle tatil olacak.

Spor karşılaşmaları Nisan sonuna dek seyircisiz oynanacak.

Türkiye'de ilk koronavirüs tespitinin ardından . Böylece hangi ülke olduğuna bakılmaksızın, son 14 gün içinde yurtdışından gelmiş ve Covid-19 belirtileri gösteren herkes ve onlarla teması olmuş kişiler teste tabi tutulacak.

Dünyada neler oldu?

Koronavirüsle mücadele amacıyla olan İtalya'da ölenlerin sayısı 1000'i, yeni vaka sayısı 2000'i aştı. Böylece toplam koronavirüs vakaları 15 bine ulaştı. Ülkede eczane ve banka gibi yerler dışında .

İngiltere'de toplam vaka sayısı bir günde 456'dan 590'a çıktı. Perşembe günü iki kişinin daha ölümüyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Hükümetin yaptığı acil değerlendirme toplantısında, ateşi ve öksürüğü olanların 7 gün süreyle evden dışarı çıkmamaları tavsiyesi geldi. Okulların yurt dışı gezilerini iptal etmeleri önerildi.

Ancak birçok üniversite bu ay derslikte ders vermek yerine uzaktan eğitim uygulamasına geçileceğini açıkladı.





İskoçya'da ise 500'den fazla kişinin toplandığı etkinliklerin gelecek haftadan itibaren iptal edilmesi tavsiye edildi.

İrlanda'da tüm okul ve kreşlerin yarından itibaren kapatılması kararı alındı.

Hindistan, yarından itibaren bir ay süreyle ülkeye yabancı turist girişine izin vermeyecek.

Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte başkent Manila'daki metro servisinin 15 Mart'tan itibaren bir ay durdurulacağını açıkladı.

Venezuela, Avrupa'dan ve Kolombiya'dan uçuşları iptal etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere'den döndükten sonra grip belirtileri gösteren eşinden dolayı evde bir haftalık karantina uygulayacağını duyurdu. Kanada'daki vaka sayısı 103'e ulaştı.





Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iletişim danışmanı Fabio Wajngarten'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden birkaç gün sonra koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Trump ise Avrupa kıtasından ABD'ye seyahatlerin kararı alındığını açıkladı.

ve eşi Rita Wilson, Avustralya'da film çekimleri sırasında yaptırdıkları koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İspanya'da eşit haklar bakanı Irene Montero'da koronavirüs çıkması üzerine tüm kabine üyelerine koronavirüs tesi yaptırılıyor.

Bu arada virüsün ilk ortaya çıktığı Çin'de bir süredir yeni vakaların sayısında azalma kaydedildi. Bugün açıklanan yeni vaka sayısı 15, ölenlerin sayısı ise 11 oldu.

Koronavirüs salgını . Real Madrid, Juventus karantinada, İspanyol La Liga ertelendi, UEFA Euro 2020'nin akıbetini görüşecek.





Koronavirüs borsaları da etkiledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Avrupa anakarasından ülkeye seyahatleri kısıtlamasından sonra, hem Avrupa hem de ABD .

Wall Street'te borslarda yüzde 7, Londra Borsası'nda yüzde 5,7 düşüş kaydedildi.

Türkiye'de ise Borsa İstanbul'da yüzde 4,3 düşüş gözlendi.





Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

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