Koronavirüs tablosu bugün: 24 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı
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Koronavirüs tablosu bugün: 24 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Toplam test, hasta, vefat, ağır hasta, iyileşen sayılarının yanı sıra 24 Ağustos Pazartesi günlük test, hasta, vefat ve iyileşen sayılarının da yer aldığı korona (covid-19) verileri belli oldu. Günlük vaka oranı kaç? Bugün kaç kişi vefat etti?

Koronavirüs tablosu bugün: 24 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı
25.08.2020 00:03 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:06

Koronavirüs, tüm dünyada pandemi ilan edilmesine neden oldu. Çin'de ortaya çıkan covid-19 virüsü, Türkiye'yi de derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs tedbir ve önlemleri sürerken günlük vaka oranları da merak ediliyor. 24 Ağustos korona tablosu Türkiye son durum nedir?

24 AĞUSTOS KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs oranlarına göre vaka artışları devam ediyor. 24 Ağustos günü toplam 95 bin 943 test yapıldı. Bin 443 vaka ve 18 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 743 oldu.

Koronavirüs tablosu bugün: 24 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 6.423.409, toplam hasta sayısı 259.692, toplam vefat sayısı 6.139, toplam iyileşen sayısı 237.908, ağır hasta sayısı 796 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 şeklinde açıklandı.

Koronavirüs tablosu bugün: 24 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı

23 AĞUSTOS DÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 1.217 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 258 bin 249, can kaybı 6 bin 121 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre 80 bin 302 test yapıldı, 1217 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 795 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 165'e çıktı. Toplam test sayısı 6 milyon 327 bin 466, vaka sayısı 258 bin 249, vefat sayısı 6 bin 121 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 783, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Koronavirüs tablosu bugün: 24 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı

24 Ağustos günü, bir önceki güne oranla 15 bin 641 test daha fazla yapılmış. Yine 23 Ağustos'a kıyasla Pazartesi günü vaka oranı 226 farkla artmış. 18 vefat sayısıyla önceki güne göre daha az seyrediyor. İyileşen sayısı ise 52 farkla Pazar günü göz önünde bulundurularak Pazartesi günü azalmış.

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