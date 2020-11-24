Koronavirüs sözlüğü nedir? Koronmavirüs terimleri ve anlamları

Koronavirüs salgını ile birlikte yeni kelimeler duymaya başladık. Peki, koronavirüs sözlüğü nedir? Koronavirüs terimleri ve anlamları nelerdir?

Koronavirüs salgını bizi yeni kelimeler ve sözlerle tanıştırdı. Ne anlama geldiklerini anlamak, kendinizi enfeksiyondan korumanıza ve kaygıyı azaltmanıza yardımcı olabilir. İşte koronavirüs ile beraber günlük hayatımızda sık sık karşılaştığımız koronavirüs terimleri ve anlamları...

Asemptomatik ne demek?

Herhangi bir belirti göstermeme (hastalık veya hastalık belirtisi). Herhangi bir semptomu olmayan bazı kişilerde hala koronavirüs var ve yayılabilir. Belirti göstermezler ama bulaşıcıdırlar. Ateş, öksürük ve nefes darlığı COVID-19'un ana semptomlarıdır. Semptomlardan herhangi birine sahipseniz, sağlık uzmanınızı veya bir acil kliniğini arayın.

Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) ne demek?

Amerika Birleşik Devletleri'nin federal sağlık koruma örgütü.

Bulaşıcı ne demek?

Bir kişiden diğerine bulaşabilen veya bulaşabilen hastalıkları tanımlamak için kullanılır.

Toplumda yayılma ne demek?

Bir hastalığın mahalle veya kasaba gibi belirli bir konuma yayılması. Topluluğun yayılması sırasında, net bir temas veya enfeksiyon kaynağı yoktur.

Onaylanmış vaka ne demek?

Birisi test edildi ve COVID-19 olduğu doğrulandı.

Congregate ayarları ne demek?

Kalabalık olabilen ve enfekte insanlarla temasın olabileceği halka açık yerler. Buna alışveriş merkezleri, tiyatrolar ve marketler gibi yerler dahildir.

Koronavirüs ne demek?

Birçoğu solunum yolu hastalıklarına neden olur. Koronavirüsler COVID-19, SARS, MERS ve bazı influenza veya grip türlerine neden olur. COVID-19'a neden olan koronavirüs resmi olarak, şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 anlamına gelen SARS-CoV-2 olarak adlandırılıyor.

COVID-19 ne demek?

Koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu hastalığın adı. COVID-19, "2019 koronavirüs hastalığı" anlamına gelir.

Epidemik ne demek?

Belirli bir bölgede veya bir grup insanda beklenenden daha fazla hastalık vakasının meydana geldiği bir durum.

Epidemiyoloji ne demek?

İnsan topluluklarında hastalıkların nasıl ortaya çıktığını ve yayıldığını inceleyen tıp dalı. Epidemiyoloji okuyan kişiye epidemiyolog denir.

Eğriyi ne demek?

Yeni COVID-19 vakalarının oranını kontrol etme.

"Eğri", belirli bir süre boyunca meydana gelen COVID-19 vakalarının sayısını gösteren bir grafiği ifade eder. Kısa sürede meydana gelen birçok vaka, yüksek bir zirveye benzeyen bir grafik oluşturur.

Koruyucu önlemler kullanarak, kaç yeni vakanın meydana geldiğini yavaşlatabiliriz. Bu, eğrinin "düzleşmesidir" - grafikte, düzleştirilmiş eğri daha çok hafif bir tepe gibi görünür.

Kısa sürede çok fazla yeni vaka meydana gelmesi ciddi bir sorun yaratabilir. Hastane sistemleri, yataklar ve acil gibi yalnızca çok sayıda malzemeye sahiptir. Ayrıca çok fazla sayıda doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları da var. Bu, hasta ve yaralı kişilerin gerekli tedaviyi alamayabileceği anlamına gelir.

Eğrinin düzleştirilmesi, bir seferde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan insan sayısını azaltır. Bu, hastanelerin pandemi boyunca hastaları tedavi etmesine izin verir.

Bağışıklık ne demek?

Vücudunuzun bir enfeksiyona direnme veya enfeksiyonla savaşma yeteneği. Bağışıklık sisteminiz, vücudunuzda enfeksiyon kapmaktan kaçınmanıza ve enfekte olduğunuzda iyileşmenize yardımcı olan bir hücre ağıdır.

İmmün ne demek?

Ayrıca bağışıklığı zayıf veya bağışıklığı yetersiz olarak da adlandırılır. Bu, çoğu insan gibi enfeksiyonlara direnemeyen veya bunlarla savaşamayan bir bağışıklık sistemine sahip birini tanımlar. Bu, birkaç hastalıktan kaynaklanabilir. Bazı hastalık tedavileri de bir kişinin bağışıklığının zayıflamasına neden olabilir.

Kuluçka süresi ne demek?

Enfeksiyonlu bir kişinin semptom göstermeye başlaması için geçen süre. COVID-19 için semptomlar enfeksiyondan 2-14 gün sonra ortaya çıkar.

Salgın ne demek?

Küçük bir alanda belirli bir hastalığın aniden artması.

Pandemik ne demek?

Yeni bir hastalık dünyanın birçok ülkesine yayılmasına denir.

KKD ne demek?

KKD Kişisel koruyucu ekipmanı ifade eder. Bu, enfeksiyonun kendilerine ve diğer hastalara yayılmasını önlemek için sağlık çalışanlarının kullandığı maskeler, yüz siperleri, eldivenler, önlükler ve diğer örtüleri içerir.

Soruşturma altındaki kişi (PUI) ne demek?

Bir sağlık kuruluşu, bir kişinin koronavirüs olduğundan şüphelenmesi durumu.

Karantina ne demek?

Bazen "izolasyon" denir. Karantinalar, hastalığın yayılmasını önlemek için insanları birbirinden uzak tutar. Evde kalma emirleri bir tür karantina türüdür.

Hükümetler bazen sağlıklı insanları enfekte insanlara maruz kalmaktan korumak için karantina talep eder. Davranışa kurallar ve harekete sınırlar verirler.

Tarama ne demek?

Bu, koronavirüs testi ile aynı şey değildir. Bu adım, sağlık çalışanlarının gerçekten bir koronavirüs testine ihtiyacınız olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olur. Sağlık durumunuz ve yakın geçmişiniz hakkında bir dizi temel soru. Tarama, ateşinizi ölçmek gibi diğer yaygın sağlık bakım prosedürlerini de içerebilir.

Kendi kendine izolasyon ne demek?

Kendini karantina almak olarak da adlandırılır. Hastalığın yayılmasını önlemek için hasta olduğunuzda kendinizi sağlıklı bireylerden ayırmak.

Yerinde barınma ne demek?

İnsanların bulundukları yerde kalmaları ve kendi korunmaları için ayrılmamaları için verilen bir emir. Evde kalma emri, bir tür yerinde barınma düzenidir.

Sosyal mesafe ne demek?

Fiziksel mesafe olarak da adlandırılır. Her zaman kendinizle diğer insanlar arasında boşluk bırakmak anlamına gelir. Amaç, bir enfeksiyonun ne kadar hızlı yayıldığını yavaşlatmaktır. Evde kalma emirleri, hükümetin sosyal mesafeyi uygulayabileceği bir yoldur.

CDC, toplum içinde sizinle çevrenizdekiler arasında en az 1,5 metre kalmanızı önerir. Sosyal mesafe aynı zamanda toplum içinde kalabalıklardan ve gruplardan kaçınmayı da içerir.

Semptomatik ne demek?

Bir kişi hastalık belirtileri gösterdiğinde. COVID-19 için öksürük, ateş veya nefes darlığı dahildir.

Ventilatör ne demek?

Ciddi akciğer sorunları olan bir hastaya oksijen sağlayan bir makine. Şiddetli COVID-19 vakaları olan kişiler vücutlarına yeterli oksijen sağlayamazlar.

Bir ventilatör makinesi, bir uzman veya solunum terapisti gerektirir. Oksijen maskesinden daha invazivdir. Pek çok hastanede COVID-19 salgını için yeterince büyük bir ventilatör kaynağı yoktur.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ne demek?

Bu Birleşmiş Milletler örgütü, dünya çapında halk sağlığını izler ve korur.

Zoonotik ne demek?

Bu, bir hastalığın başlangıçta hayvanlarda tespit edildiği, ancak şu anda insanlara da bulaştığı anlamına gelir.