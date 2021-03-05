Şef Danilo Zanna, koronavirüs nedeniyle kaybettiği babasının son anlarını anlattı
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Şef Danilo Zanna, koronavirüs nedeniyle kaybettiği babasının son anlarını anlattı

05.03.2021 07:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 08:21
Şef Danilo Zanna, koronavirüs nedeniyle kaybettiği babasının son anlarını anlattı

MasterChef Türkiye'nin İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, katıldığı bir programda geçtiğimiz sene koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden babası Armando Zanna'yı son gördüğü anı ve son konuşmasını anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Yıllardır Türkiye'de sunduğu yemek programlarıyla ünlenen ve son olarak MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Danilo Zanna, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Exxen'de yayınlanan Katarsis programına konuk oldu.

"İLK ANNEM POZİTİF ÇIKTI, SONRA DA BABAM"

İtalya'da yaşayan babası Armando Zanna'yı geçtiğimiz nisan ayında koronavirüs nedeniyle kaybeden Danilo Zanna yaşadığı zor günleri anlatırken duygusal anlar yaşadı. Zanna, babasının koronavirüse yakalandıktan sonra nefes almakta zorluk çektiğini ve hastaneye yatırıldığını söyledi. Babasının yaşadığı zor günleri anlatan Danilo Zanna, "Biliyorsunuz İtalya salgında Türkiye'den çok daha önce karantinaya girmeye başlamıştı. Oradaki vakalar çok ciddi şekilde etkiledi herkesi. Babamın zaten rahatsızlıkları vardı.

Koronavirüs nedeniyle kaybettiği babasının son anlarını anlatan Danilo Zanna duygularına hakim olamadı

Salgından kaynaklı onları önceden korumaya aldığımızı düşünüyorduk ancak babam aniden ateşlenmeye başladı. İlk annem ateşlenmeye başlamış hatta. Testlerde annenim durumu pozitif çıkmıştı. Annem bunu atlattı, babam ise giderek daha da ağırlaştı. Doktorlar en son nefes alırken çok zorlandığını söyledi ve 'babanızı hastaneye götürmemiz gerekli' dediler. Babam ambulansla hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedeniyle kaybettiği babasının son anlarını anlatan Danilo Zanna duygularına hakim olamadı

"BABAM GİDERKEN GERİ DÖNECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Babasını son kez hastaneye götürülmek için bindirildiği ambulansta gördüğünü söyleyen Zanna, sözlerine şöyle devam etti: "Babamı son gördüğüm an o zaman oldu. Annemi rahatlamaya çalışıyoruz derken, babam hastaneye giderken 'facetime'dan beni arayın' dedi. Çok zordu, bunu ilk defa burada anlatıyorum. 'Hiç korkmayın ben eve döneceğim' dedi. 24 saat içinde daha kötü oldu."

Koronavirüs nedeniyle kaybettiği babasının son anlarını anlatan Danilo Zanna duygularına hakim olamadı

"ANNEMİN TESTİ 5 AY POZİTİF ÇIKTI"

"Çok acayip bir duyguymuş. Cenaze bile yapamadık. Annemin beş ay boyunca testi pozitif oldu. Kimse gidemedi cenazeye, bu süreden sonra ancak yapabildik cenazemizi. Üzülemiyorsun, gidip gelemiyorsun. Çok zor bir dönem oldu."

Koronavirüs nedeniyle kaybettiği babasının son anlarını anlatan Danilo Zanna duygularına hakim olamadı
Koronavirüs nedeniyle kaybettiği babasının son anlarını anlatan Danilo Zanna duygularına hakim olamadı
Koronavirüs nedeniyle kaybettiği babasının son anlarını anlatan Danilo Zanna duygularına hakim olamadı
Haber Yorumları (6)
MİRALAY: Bizimde 11 Şehidimiz var Acımız daha büyük Allah Sabır versin
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
DENİZ: yaşayan bilir bizde ailecek olduk babam vefat etti hiç bir şey yapamadik cenazeye gidemedik hastaneye gidemedik öylece tek başına hastanede tek başına öldü gitti ne hissettiğini bile bilemedik Allah ölümün bile hayırlısını versin..
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MEHMET: bize ne danilo manilodan askerlerimiz şehit olmuş banane acunun ünlü yaptığı insanların hayatlarından
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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