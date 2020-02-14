'Koronavirüs' karantinası bitti, 42 kişi taburcu edildi

14.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:03

ÇİN'in Vuhan kentinden 'koronavirüs' nedeniyle Ankara 'ya getirilen 42 kişi, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 günlük gözlem süresinin dolması üzerine tahliye edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "14 günlük süre bitti. Bundan sonraki süreçte normal hayatlarına devam ediyor olacaklar. Herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 32'si Türk, 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan, 1'i Arnavutluk olmak üzere 42 kişi, 'koronavirüs' tehdidi nedeniyle geçen 1 Şubat'ta tahliye edilerek askeri kargo uçağı ile Ankara'ya getirildi. 42 kişi ile birlikte tahliye operasyonunu gerçekleştiren mürettebat ve sağlık görevlilerinden oluşan 19 kişi, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinaya alındı. Hastanede tek kişilik odalarda gözlem altına tutulan mürettebat ve sağlık görevlileri, 3 gün önce taburcu edildi. Çin'den getirilen 42 kişinin tahliyesi ise karantinanın 14'üncü gününde bugün gerçekleşti.

'VİRÜSÜN OLMADIĞINI RAHATLIKLA SÖYLEYEBİLİRZSağlık Bakanı Fahrettin Koca, tahliye öncesi hastanede Çin'den getirilen vatandaşları ziyaret etti. Hastane çıkışında açıklama yapan Bakan Koca, Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşlardan 3 günde bir alınan numunelerin tamamının negatif çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Yolcularımız geldiklerinde de herhangi bir hastalık belirtisi yoktu. En son dün gece aldığımız numunelerin sonuçları da bu sabah çıktı. Yerli üretilen kit ile bu son tetkik çalışıldı. Ondan önceki numune de yine yerli kit ile çalışılmıştı. Bugün çıkan sonuçların negatif olduğunu yani koronovirüs olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. İçlerinde 5'de çocuğumuz vardı. Hepsiyle görüştüm. Bu süreçte özellikle sabrettiler, hem kendi sağlıkları hem vatandaşımızın sağlığı açısından. 14 günlük karantina sürecini geçirmiş oldular. Çok memnun kaldıklarını, çok şaşırdıklarını, kendilerine misafir ötesinde davranıldığını, özellikle yemeklerin çok güzel olduğunu ifade ettiler. Bundan sonra normal hayatlarına devam edecekler. Herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor. Bilim Kurulu'nun bu anlamda herhangi bir önerisi yok. Yurt dışından olan vatandaşlarımız bir gün daha kalmak istediklerini, yarın gitmek istediklerini söylediler."'TEK ÜLKEYİZ'Bakan Koca, karantina hastanesi, özel ambulansa dönüştürülen uçak, bilimsel ekip ve sağlık personeli ile birlikte böyle bir tahliyeyi yapan tek ülke olduklarını belirterek, "Bu anlamda dünyanın neresinde olursa olsun, vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağımızı, sahipsiz bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.'KIRGIZİSTAN 10 BİN ADET İSTEDİ'Bakan Koca, yerli kite şimdiden bazı ülkelerden talep geldiğini belirterek, "Bu kit 90 ile 120 dakika arası sonuç verebiliyor. Bugüne kadar bizim sonuçlarımız biliyorsunuz en erken 4 saat ve en geç 24 saate kadar uzayabilir durumdaydı. Avrupa'da Almanya, Fransa ve İngiltere'de üretilenlerin 3 saate yakın olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar özellikle bu süreyi 60-75 dakikalık süreye daha çekme noktasında bir çalışma içerisindeler. Hastaları uzun süre bekletmemek, sonucu erken dönemde çıktığında ona göre tedavi yaklaşımını neticelendirmek ve başlatmak anlamında önemli bu. Önümüzdeki dönemde de zannediyorum, yurt dışına bu anlamdaki talepleri karşılamak üzere şirket üzerinden bu pazarlama yapılmış olacak. Mesela Kırgızistan 10 bin tane istedi. Talep eden ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Biz de bir önceki hafta perşembe gününden itibaren kullanmaya başladık. Doğruluğu yüzde yüze yakın" diye konuştu. 'MİLYONDA BİR OLACAK OLAY GERÇEKLEŞTİ'Hastanede 14 gün gözlem altında tutulanlardan İngilizce Öğretmeni Burcu Öner, Çin'in Vuhan kentinde görev yaptığını anlatarak, hastanede kendileri ile çok yakından ilgilenildiğini kaydetti. Bakan Koca ve personele teşekkür eden Öner, önce Anıtkabir'e gitmeyi düşündüğünü söylerken, hastanede yaşadığı tesadüfü de paylaşarak şöyle dedi: "Burada enteresan bir olay oldu. Anneme, 'Ankara'ya gideceğiz, bu hastanede kalacağız' dediğim zaman, annem 'ben seni orada dünyaya getirmiştim' dedi. Hatta odama çıktıktan sonra, annemleri görüntülü olarak aradım. 'Nerede kalmıştın anne' dedim, '3'üncü kat 307 numaralı odada kalmıştım' dedi. Dedim 'aynı odadayım.' Milyonda bir olacak olay gerçekleşti. 'Sana iyi baktılar, bana da iyi bakacaklardır' dedim."

Tahliye onlardan Serkan Atamar ise, yetkililere teşekkür ederek, "İki haftalık güzel bir süreç yaşadık. Her şey çok iyiydi. Ben bugünden sonra memleketim Erzincan'a gideceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- Ankara