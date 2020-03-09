Koronavirüs: İtalya'nın 'en karanlık saati'
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Koronavirüs, İtalya, Sağlık
BBC

Koronavirüs: İtalya'nın 'en karanlık saati'

İtalya'da nüfusun dörtte birinin yaşadığı bölgelerde başlatılan koronavirüs karantinasına uymayanların hapis ve para cezasına çarptırılacağı uyarıları yapıldı.

09.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:05
Koronavirüs: İtalya'nın 'en karanlık saati'

İtalya'nın kuzeyinde, ülke nüfusunun dörtte birinden fazlasının yaşadığı bölgeler için dün alınan "karantina" kararının uygulanmasında sıkıntılar yaşanması üzerine halka sorumlu davranmaları çağrıları geliyor. Başbakan, tedbirlere uymayanların hapis ve para cezasına çarptırılabileceği uyarısında bulundu.

Başbakan Giuseppe Conte bugün La Repubblica gazetesinde yayımlanan söyleşide, "Tedbirlere uymak temel önemde" dedi. Conte, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'den alıntıyla "Bu bizim en karanlık saatimiz, ama üstesinden geleceğiz" dedi.

Başbakan, bunun içinse virüsün yayılmasının kontrol altına alınması ve hastanelerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Conte, "Her birimizin vermesi gereken tavizler, herkesin refahı için belirleyici nitelikte. Herkes kurallara uyarsa ülkemiz yakında başını yeniden doğrultabilir" diye konuştu.

Başbakan, kurallara uyulması için yurttaşlık bilinci çağrısı dışında ne gibi önlemler alınacağı sorusuna yanıt olarak da, kurallara uymayanlara ceza yasasının 650. maddesinin uygulanacağını söyledi. Bu maddeyi ihlal edenler 3 aya kadar hapis ve 206 euro para cezasına çarptırılabiliyor.





"Ben evde kalıyorum" kampanyası

Başbakanlık kararnamesiyle getirilen tedbirlerin uygulanabilmesi ve virüsün yayılmasının önlenebilmesi için vatandaşların sorumlu davranmasının önemi her platformda sıklıkla vurgulanıyor.

Uzmanların virüsün yayılmasını önlemek için kilit önem atfettiği "sosyal temasları indirgeme" çağrısına sıkı şekilde uyulmadığı gösteren görüntüler sosyal medyada yayılıyor. Bunun üzerine yine sosyal medya aracılığıyla sorumluluk bilincini artırma amaçlı kampanyalar yürütülmeye başlandı.

Sosyal medyada "ben evde kalıyorum" etiketiyle yapılan paylaşımlarda gerekli olmadıkça toplu etkinliklerden kaçınılması çağrıları yapılıyor. Aktörler, müzisyenler gibi ünlü isimlerin de destek verdiği "ben evde kalıyorum" etiketi dün akşamdan bu yana Twitter'da en popüler başlıklar arasında.

Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece açıklanan yeni tedbir paketi duyulur duyulmaz, karantinaya dahil edilen kuzey kentlerinde yaşayanların ülkenin güneyine akın etmeye başladığı haberleri gelmeye başlamıştı. Koronavirüs bilançosunun en ağır seyrettiği Lombardia bölgesinde yer alan Milano'da Cumartesi gecesi tren istasyonunda çekilen görüntülerde karantinadan "kaçmaya" çalışan çok sayıda kişi görülüyordu.

Puglia Başkanı'ndan kuzeyden kaçanlara: Durun ve geri dönün!

Güneydeki Puglia, Calabria, Sicilya gibi bölgelerin yöneticileri ise kuzeyden kaçanlara "gelmeyin" çağrısında bulundu. Kuzeyde yaygın olan koronavirüs "kaçanlar" aracılığyla güneye de yayılırsa, kuzeye göre refah seviyesi düşük ve sağlık sistemi zayıf durumda olan güney bölgelerin çok daha ağır bir tabloyla karşılaşabileceğinden endişe ediliyor.

Puglia Bölge Başkanı Michele Emiliano, dramatik bir video kaydıyla kuzeyden kaçanlara "Size çocuklarım, kardeşlerim, torunlarım gibi sesleniyorum: Durun ve geri dönün!" dedi.

Giriş-çıkışların kısıtlandırılmasına karar verilen bölgelerde dün trenler, uçaklar normal şekilde işlemeye devam ediyordu. Bugünden itibarense Alitalia havayollarının Milano Malpensa Havalimanı'ndaki uçuşlarını durduracağı, Milano Linate ve Venedik havaalanlarındaki uçuşların da yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

Cezaevlerinde isyan: 3 ölü

Koronavirüs tedbirleriyle bağlantılı olarak bazı cezaevlerinde isyan hareketlerinin görüldüğü haberleri de geliyor.

Koronavirüs tedbrileri kapsamında ziyaretlerin iptal edilmesi gibi nedenlerle Modena ve Pavia'da cezaevlerinde dün isyan çıktı. İtalyan basını, isyanların bastırıldığını ancak Modena'da çıkan yangın ve müdahalede 3 kişinin öldüğünü belirtti.





"Ölüm artışları hastane doluluğundan"

Ülkede son son günlerde ölü sayısının çok artması, virüsün yaygın olduğu bölgelerdeki hastanelerin aşırı doluluğuyla da bağlantılandırılıyor.

İtalya'da koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı 24 saatte 133 artarak dün itibarıyla 366'ya yükseldi. Bu 133 yeni ölümün 113'ü ise Lombardia bölgesinden.

Ülke genelindeki toplam 366 ölümden 267'sinin yaşandığı ve 399 kişinin de yoğun bakımda olduğu Lombardia'da sağlık sisteminin kapasitesinin zorlanması nedeniyle normalde kurtarılabilecek vakaların da ölümle sonuçlandığı belirtiliyor.

La Stampa gazetesi bir sağlık görevlisinin "3 hafta önce kurtarabildiğimiz durumda olan insanlar şimdi ölüyor. Savaş gibi" dediğini aktardı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
BBC

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