Koronavirüs: Dünya, Ebola ile mücadeleden bugün için hangi dersleri çıkarabilir?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Koronavirüs: Dünya, Ebola ile mücadeleden bugün için hangi dersleri çıkarabilir? - Haber
Koronavirüs, Liberya, Afrika, Sağlık
BBC

Koronavirüs: Dünya, Ebola ile mücadeleden bugün için hangi dersleri çıkarabilir?

Afrika kıtasının seçimle iş başına gelen ilk kadın devlet başkanı olarak tarihe geçen Ellen Johnson Sirleaf, Liberya'yı 12 yıl yönetti.

30.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:15
Koronavirüs: Dünya, Ebola ile mücadeleden bugün için hangi dersleri çıkarabilir?

Afrika kıtasının seçimle iş başına gelen ilk kadın devlet başkanı olarak tarihe geçen Ellen Johnson Sirleaf, Liberya'yı 12 yıl yönetti. 5 bine yakını ülkesinde olmak üzere 11 binden fazla kişinin yaşamına mal olan 2014-16 Ebola salgını onun devlet başkanlığı sırasında yaşandı. Nobel Barış Ödülü sahibi Afrikalı siyasetçi, koronavirüs krizi günlerinde Ebola krizinden neler öğrenilebileceğini BBC için yazdı.

Sevgili dünya vatandaşları,

2014 yılının 19 Ekim günü, Batı Afrika'da yaşanan ve benim ülkemde de o gün itibarıyla 2 bin kişinin canını almış olan Ebola salgınının en ölümcül günlerinde, dünyaya insan gücü ve diğer kaynakların harekete geçirilmesi için bir çağrı yapmıştım.

Küresel bir pandemi olmasından korktuğumuz salgını önlemek için dünya çapında bir işbirliği sergilenmesini istemiştim.

Bugün bu vesileyle dayanışma mesajımı iletmek istiyorum.

Bundan yaklaşık altı yıl önceki çağrımda, Liberya'nın savaş geçirmiş ekonomisinin, zayıf sağlık sisteminin nasıl hastalığın hızla yayılmasına katkıda bulunduğunu anlatmış ve dünyanın Batı Afrika'daki krize müdahalesinin, dünya çapında kolektif sağlık güvenliği politikalarımızı şekillendireceğini söylemiştim.

Kontrol altına alınamayan bir salgının dünyanın neresinde, ne kadar sınırlı bir alanda olursa olsun bütün insanlık için bir tehdit olduğunu anlatmıştım.

Dünya, bu çağrıma olumlu yanıt verdi ve çok cesur adımlar attı.





Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde çok büyük kaynaklar harekete geçirildi. Daha sonra ABD de bu mücadeleye katıldı. Hastalığı hep birlikte defettik. Bunun sonucu olarak dünyanın en donanımlı bilim insanlarının işbirliği sayesinde bugün elimizde etkili deneysel aşılar ve anti-viral ilaçlar var.

Koronavirüs salgınıyla karşı karşıya olduğumuz bugünlerde dünya vatandaşlarına benzer bir çağrı yapıyorum. Bu çağrıyı Afrika ülkelerinin şu ana kadar salgından daha az etkilendiğinin ama virüsün bu konuda en az hazırlıklı olan kıtayı da yakında vuracağının bilinciyle yapıyorum.

Virüsün yayılmasını yavaşlatmak, bulaşma zincirini kırmak ve yükselen salgın eğrisini düzleştirmek için harekete geçmeliyiz.





Açık ki virüse karşı Asya'dan Avrupa'ya, Amerika kıtasına kadar ilk tepkilerimizde eksiklikler var.

İpuçları fark edilmedi, kıymetli zamanlar ziyan oldu.

Bilgiler gizlendi, küçük gösterilmek istendi ve üzerinde oynandı. Güven sarsıldı.

'Ben de hatalar yaptım'

Korku insanları kaçmaya, saklanmaya, kendini korumak için stoklamaya yöneltir ama tek gerçek çözüm her zaman toplumsaldır.

Ben bunu çok iyi biliyorum. 2014 yılında bütün bu yanlış adımları attım. Dünyanın diğer köşelerinde salgına karşı tepki geliştirenler de yaptı. Fakat hatalarımızı düzelttik ve bunları birlikte düzelttik.

Dünyanın dört bir yanında salgının yayılmasını yavaşlatmak için sınırlar kapatılırken kritik bir dönemeçteyiz.

Gelin buradan yanlış bir ders çıkarmayalım. Bu herkesin kendi başına olduğu her ülkenin kendini kurtaracağı anlamına gelmiyor. Tam aksine bu sınır kapatmanın etkili olacağı üzerinden ortak bir tepki verildiğini gösteriyor.

Monrovia'daki evimden gelişmeleri izlerken en cesaret verici şeyin bilimsel bulgu, bilgi, uzmanlık, malzeme, ilaç, personel ve donanımın paylaşılması olduğunu görüyorum.

Bu ulusal düzeyde olduğu gibi, gideren artan bir şekilde sınır aşırı da yapılıyor. Gecikmiş bir tepki olmasına rağmen her bireyin, her ulusun üzerine düşeni yapması gerekiyor.

'Güçlenerek çıktık'

Bunun farkına varmak Batı Afrika'da bizler açısından salgınla mücadelede bir dönüm noktası olmuştu. Liberya'da Ebola salgınından güçlenerek daha güçlü bir toplum olarak çıktık ve sağlık düzenini oturtmuş olmamız bugün bizi Covid-19 ile başetmede daha donanımlı kılıyor.

Hepimizin bu yollardan geçeceğine kuvvetle inanıyorum.

Bireylerin direnme ruhuna inancım tam. Kriz zamanlarında toplumun her düzeyinde liderler çıkacağına, dini ve toplumsal farklarımızın, duanın gücüne ve kendi meşrebimizce tanrıya olan ortak inancımızın yanında önemsiz kalacağına inanıyorum.

Önümüzdeki bir kaç hafta boyunca hepimiz çabalarken ben de dünya vatandaşlarının sağlığı ve refahı için dua edeceğim.

Herkesten şunu hatırlamasını istiyorum: İnsanlığımızın kaderi şu anda, "iyi" bir hayatın, diğerlerinin hizmetinde bir hayat olduğu temel gerçeğine bağlı.





BBC
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haber
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Haber
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu Haber
Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket Haber
Sağlık Bakanlığı'na 10 tonluk bağış! Sabancı Holding'den anlamlı hareket
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da Florin Andone ile yollar ayrılıyor
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili doktorundan ilk açıklama: Hiç şikayeti yok ancak hala pozitif
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Danışmanında koronavirüs tespit edilen Netanyahu ikinci kez test yaptıracak
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Salgın nedeniyle evde olan Begüm Kütük ve eşi, sağlık çalışanları için siperlik üretmeye başladı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi
Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, 'Salgın ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Cahit Özkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Akgül Guido Senia Prens Charles
Spor Falcao Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Koronavirüs: Dünya, Ebola ile mücadeleden bugün için hangi dersleri çıkarabilir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 20:27:18. #1.15#
title