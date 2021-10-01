Koronavirüs bitti sıra çağın vebasında! BioNTech kolon kanseri aşısının Faz 2 denemelerine başladı - Haberler
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Koronavirüs bitti sıra çağın vebasında! BioNTech kolon kanseri aşısının Faz 2 denemelerine başladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Koronavirüs bitti sıra çağın vebasında! BioNTech kolon kanseri aşısının Faz 2 denemelerine başladı

Korona salgınından önce çağın vebası adledilen kanser tedavisi üzerinde çalışmalar yapan Alman biyoteknoloji firması BioNTech, deneysel kolon kanser aşısının Faz 2 denemelerine başladığını duyurdu. 200 hastanın katıldığı aşı çalışmalarının amacının, tümörlerin cerrahi ve kemoterapiden sonra yeniden ortaya çıkmadığında BNT122'nin etkinliğini incelemek olduğunu ifade eden bilim insanları, aşıyı başta deri kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinde kullanmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

BioNTech'ten yapılan açıklamada, mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan BNT122 aşı adayı için Faz 2 çalışmalarına başlandığı belirtildi.

ABD, Almanya, İspanya ve Belçika'dan yaklaşık 200 hastanın çalışmaya katıldığına yer verilen açıklamada, çalışmanın amacının, tümörlerin cerrahi ve kemoterapiden sonra yeniden ortaya çıkıp çıkmadığında BNT122'nin etkinliğini incelemek olduğu ifade edildi.

BioNTech'in açıklamasında, dünya genelinde ölümcül ikinci kanser olarak bilinen kolon kanserinin tedavisi için yeni tedavilere ihtiyacın yüksek olduğuna da dikkat çekildi. Öte yandan, BioNTech başta deri kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinde kullanımı için BNT122 aşısının klinik çalışmalarını da sürdürüyor.

BioNTech kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, koronavirüs aşısında kullanılan mRNA teknolojisinin birçok başka hastalığa çözüm olacağına inandıklarını her platformda dile getiriyor. Bu teknolojiyle organların yaşlanmasının yavaşlatılabileceğini söyleyen Uğur Şahin, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Yaşlı insanları, bilimkurgu filmlerindeki gibi birdenbire genç insanlara dönüştüremezsiniz. Ancak belki de hasar görmüş bir kalbin, diğer hasarlı veya eski organların yaşlanma sürecini tamamen veya kısmen tersine çevirebileceksiniz. Bunun bir gün mümkün olacağına kesinlikle inanıyoruz."

Özlem Türeci ise mRNA teknolojisiyle çok hızlı bir şekilde aşı geliştirilmesinin, konuyla bağlantılı kurumların işbirliğinde çalışmasına da bağlı olduğunu ifade etmiş ve "Bunun için gereken hızın ve ek kaynakların (yetkililerle birlikte) başka terapilere aktarılmasını diliyoruz. Ayrıca kanser söz konusu olduğunda yüksek düzeyde aciliyetimiz var. Koronavirüs buna göre muhtemelen oldukça basit bir hedefti. Yeni başarının ön koşulu, bir hastalığın biyolojisini çok kesin bir şekilde anlamamızdır" demişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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