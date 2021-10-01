Koronavirüs bitti sıra çağın vebasında! BioNTech kolon kanseri aşısının Faz 2 denemelerine başladı

BioNTech'ten yapılan açıklamada, mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan BNT122 aşı adayı için Faz 2 çalışmalarına başlandığı belirtildi.

200 HASTA KATILDI

ABD, Almanya, İspanya ve Belçika'dan yaklaşık 200 hastanın çalışmaya katıldığına yer verilen açıklamada, çalışmanın amacının, tümörlerin cerrahi ve kemoterapiden sonra yeniden ortaya çıkıp çıkmadığında BNT122'nin etkinliğini incelemek olduğu ifade edildi.

DİĞER KANSER TÜRLERİ İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR

BioNTech'in açıklamasında, dünya genelinde ölümcül ikinci kanser olarak bilinen kolon kanserinin tedavisi için yeni tedavilere ihtiyacın yüksek olduğuna da dikkat çekildi. Öte yandan, BioNTech başta deri kanseri olmak üzere diğer kanser türlerinde kullanımı için BNT122 aşısının klinik çalışmalarını da sürdürüyor.

"ESKİ ORGANLARIN YAŞLANMA SÜRECİNİ TERSİNE ÇEVİREBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ"

BioNTech kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, koronavirüs aşısında kullanılan mRNA teknolojisinin birçok başka hastalığa çözüm olacağına inandıklarını her platformda dile getiriyor. Bu teknolojiyle organların yaşlanmasının yavaşlatılabileceğini söyleyen Uğur Şahin, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Yaşlı insanları, bilimkurgu filmlerindeki gibi birdenbire genç insanlara dönüştüremezsiniz. Ancak belki de hasar görmüş bir kalbin, diğer hasarlı veya eski organların yaşlanma sürecini tamamen veya kısmen tersine çevirebileceksiniz. Bunun bir gün mümkün olacağına kesinlikle inanıyoruz."

"KANSER İÇİN YÜKSEK DÜZEYDE ACİLİYETİMİZ VAR"

Özlem Türeci ise mRNA teknolojisiyle çok hızlı bir şekilde aşı geliştirilmesinin, konuyla bağlantılı kurumların işbirliğinde çalışmasına da bağlı olduğunu ifade etmiş ve "Bunun için gereken hızın ve ek kaynakların (yetkililerle birlikte) başka terapilere aktarılmasını diliyoruz. Ayrıca kanser söz konusu olduğunda yüksek düzeyde aciliyetimiz var. Koronavirüs buna göre muhtemelen oldukça basit bir hedefti. Yeni başarının ön koşulu, bir hastalığın biyolojisini çok kesin bir şekilde anlamamızdır" demişti.

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