GÜNDEM / 4 Ağustos 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak.

(Ankara/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri'ni duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan atletizmde çekiç atma finalinde Eşref Apak mücadele edecek.

(Tokyo/14.15) (Fotoğraflı)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü İskoçya ekibi St. Johnstone ile yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-kırmızılı takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda perşembe günü Norveç'in Molde takımıyla yapacakları ilk maç öncesi Medical Park Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; bordo-mavililer son çalışmasını ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(Trabzon/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda deplasmanda Dinamo Batum'la perşembe günü yapacakları maça ilişkin Batum Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Batum/16.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Atatürk Olimpiyat Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Terörle mücadelenin kahraman komandoları Manavgat'taki orman yangını sonrası seferber oldu

Türkiye'nin terörle mücadelesinde başarılı operasyonlara imza atan İzmir Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı timleri, yangının zarar verdiği mahallelerde vatandaşların yardımına koşuyor

Enkaz kaldırma ve eşya taşıma çalışmalarına katılan komandolar, mahalle sakinlerinin takdirini topluyor

Yangında evi, traktörü ve 8 keçisi yanan Mithat Akça:

"Devletimiz ve milletimiz hep yanımızda. Askerlerimiz de sağ olsunlar yardımımıza koşmuş. Bize çok yardımcı oluyorlar. Allah razı olsun"

(Süleyman Elçin/Antalya)

2- Orman yangınlarının önlemesinde servi ağacı dikilmesi önerisi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamit Ayberk:

"Kızılçamın hassasiyetini yerleşim alanlarına dikeceğiniz zakkum, servi, badem ve ceviz gibi ağaçlarla yangına daha direnişli zonlar oluşturma şansınız olabiliyor. Bu konuda en önemli bitki türlerinden birinin servi olduğu görüşündeyim. Çünkü servinin aynı zamanda rüzgar çiti, rüzgar perdesi olma özelliği de vardır. Dolayısıyla bu yerleşim alanlarına yaklaşan yangını daha dirençli bir zon olarak, yangına daha az duyarlı olarak koruyacaktır mutlaka. Bu anlamda faydalı buluyorum"

"Yangında esas başarıyı belirleyen yersel ekiplerdir. İlk müdahale ve hazır kuvvet ekipleridir. Oradaki orman yangın itfaiyesidir. Çünkü bunu bir savaş gibi düşünün. Bu savaştaki bizim piyadelerimiz onlardır. Gece hava karardıktan sonra helikopter ve uçaklar, işlev göremez hale gelmekte, uçamamaktadır fakat oradaki yer ekipleri gece gündüz cansiparane bir şekilde mücadele etmektedir"

"Gün birlik olma zamanıdır. Provokatif açıklamalardan uzak durmanın gerekli olduğu görüşündeyim. Çünkü ancak dayanışmayla ve birlik olarak bu zor zamanları atlatabiliriz"

(Hüseyin Kulaoğlu/İstanbul)

3- Mücevher ihracatı 7 ayda 3 milyar dolar sınırına dayandı

İhracatını, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5 artıran sektörün en fazla ihracat yaptığı ülke 454,1 milyon dolarla ABD oldu

Bu dönemde en fazla mücevher ihracatı gerçekleştiren il 2,6 milyar dolarla İstanbul olurken, bu ili Çorum takip etti

(Deniz Çiçek/Ankara)

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Kaynak: Anadolu Ajansı