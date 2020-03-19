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Koronavirüs, Avrupa, Dünya
BBC

Koronavirüs: Avrupa kupaları, festivaller ve film gösterimlerinin iptal edilmesinin ardından...

Dünya çapında yetkililer çok sayıda insan bir araya geleceği türden etkinlikleri yasaklıyor.

19.03.2020 05:15 | Son Güncelleme: 19.03.2020 05:16
Koronavirüs: Avrupa kupaları, festivaller ve film gösterimlerinin iptal edilmesinin ardından...

Dünya çapında yetkililer çok sayıda insan bir araya geleceği türden etkinlikleri yasaklıyor. Bunun spor ve eğlence sektörlerindeki etkileri yıkıcı olabilir.

Örneğin futbol ligleri sezonun yarısında durma noktasına geldi. EURO 2020 bir yıl ertelendi. Bunun maddi etkileri büyük olacak.

UEFA'ya göre Fransa'daki son turnuva olan EURO 2016 yerel ekonomiye 1,3 milyar dolarlık katkı sağlamıştı.

Futbolun yanı sıra dünya genelinde tenisten basketbola, araba yarışlarından hokeye kadar çok sayıda lig, yarışma ve turnuva ertelendi.

Pandeminin 2020 Tokyo Olimpiyatlarını da iptal etmesinden korkuluyor.

Koronavirüs lunapark, sinema, festival ve dini etkinlikleri de etkiledi.

Bütün bu önlemler ise milyonlarca kişinin maaşını alamamasına yol açabilir.





Futbol: Beş büyük lig durdu

Avrupa'nın Beş Büyük Ligi olarak anılan İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa liglerinde karşılaşmalar ertelendi.

Maç yapamadıkları için gelirlerinin bir kısmını kaybeden kulüpler oyuncuların ve diğer çalışanların maaşlarını ödemeye devam etmek zorunda kalıyor. Yayıncı kuruluşlar da izleyicilerden para iadesi talepleriyle karşı karşıya.

Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve EURO 2020, Güney Amerika'da ise Copa America ertelendi.

Afrika'da 2021 Afrika Uluslar Kupası elemeleri, Asya'da çok sayıda ulusal lig ve Asya Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları ertelendi.

Büyük takımlar ve federasyonlar bu tür iptallerin yaratacağı gelir kayıplarına karşı sigorta poliçelerine güveniyor olsalar da ev sahibi kentler için aynısını söylemek mümkün değil.

Tarihte ilk defa Avrupa'nın 12 kentine dağılmış bir şekilde yapılacak turnuvanın yalnızca İrlanda ekonomisine 110 milyon dolara yakın katkı yapması bekleniyordu.





Mickey Mouse karantinada

Disney 13 Mart'ta, ABD'deki lunaparklarını Covid-19 salgını nedeniyle kapatacağını açıkladı. Fransa, Şangay ve Tokyo'daki Disneyland'ler de kapandı.

Bunun eğlence sektöründeki etkisi büyük. Disneyland'ler 2018'de 20,8 milyon kişiyi ağırlamış ve geçen yıl 26 milyar dolarlık ciro yapmıştı.

Disneyland'e rakip pek çok lunaparkın da bulunduğu ABD'nin Orlando kentinde 280 bin kişinin işleri turizm ve konaklama sektörüne bağlı.

Bölgeye 2018'de 75 milyon turist gelmişti.





Konserler ve festivaller iptal

Stormzy'den Green Day'e kadar çok sayıda müzisyen konserlerini iptal etti.

Coachella, Stagecoach, South By Southwest ve Glastonbury festivalleri ertelendi veya iptal edildi.

Forbes dergisine konuşan müzik sektörü analistleri toplam kaybın 5 milyar dolar civarında olabileceğini söyledi.





Oyun ve teknoloji fuarları ertelendi

Dünyanın en büyük oyun fuarı olan E3 (Electronic Entertainment Expo) bu yıl Xbox ve Playstation konsollarının yeni versiyonlarının tanıtımına sahne olacaktı. Fakat Haziran'da yapılması planlanan bu E3 iptal edildi.

Nisan'da yapılması planlanan TED konferansı da iptal edildi.

ABD'nin etkili düşünce kuruluşlarından Council on Foreign Relations, Koronavirüs Döneminde İş Yapmak adlı konferansını iptal etmek zorunda kaldı.





Her yıl Barselona'da yapılan ve 14 bin kişiye geçici iş imkanı yaratan World Mobile Congress (Dünya Telefon Kongresi) de iptal edildi.

Veri analiz şirketi Predict HQ'ya göre 10'dan fazla büyük teknoloji etkinliğinin ertelenmesinin yarattığı ekonomik zarar 1 milyar doların üzerinde.

Louvre müzesi kapandı, yeni filmler rafa kalktı





Her yıl 10 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen Paris'teki Louvre müzesi, kentin diğer önemli mekanlarından Versay Sarayı ve Eyfel Kulesi'yle birlikte kapandı.

Hollywood Reporter'a konuşan uzmanlar, film endüstrisinin de koronavirüs krizi nedeniyle 5 milyar dolarlık zararla karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.

Bu zararın önemli bir kısmı çekimlerin ve vizyon tarihlerinin ertelenmesinden kaynaklanıyor.

Bazı ülkelerde sinemalara gitmek yasaklanırken bazılarında da insanlar kendileri önlem amacıyla salonlardan uzak duruyor.

Bu şekilde gösterimi ertelenen filmlerden biri Daniel Craig'in başrolünde oynadığı son James Bond filmi oldu.

Nisan'da gösterimi planlanan film Kasım'a ertelendi.

Olimpiyatlar yapılacak mı?





Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) bugüne kadarki açıklamalarında Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyatları'nın gerçekleşeceğine inandıklarını söyledi.

Olimpiyatlar 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecekti.

IOC Başkanı Thomas Bach, bu ayki yönetim kurulu toplantılarında "erteleme veya iptal kelimelerinin telaffuz dahi edilmediğini" söyledi.

Japon yatırım şirketi SMBC Nikko Securities, Olimpiyatların ertelenmesi durumunda Japonya'nın 2020 GYSH'sinin yüzde 1,5 küçüleceğini tahmin ediyor.

Vatikan'da Paskalya töreni iptali, Mekke'de hac baskısı





Roma'da Paskalya ayinin de yer alacağı Katolik Kutsal Haftası iptal edildi.

Her yıl dünyanın dört bir yanından on binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde bu yıl kimse olmayacak.

Suudi Arabistan'da ise haccın salgından etkilenmesinden endişeleniliyor.

Geçen yıl hacca iki milyondan fazla kişi katılmıştı.

Suudi yetkililer Mart başında umre seyahatlerine kısıtlama getirmişti.

Haccın iptali eşsiz bir olay olur. Dünya genelinde on milyonlarca kişiyi öldüren 1918'deki İspanyol gribinde bile böyle bir adım atılmamıştı.

Petrol dışı gelirlerini artırmayı hedefleyen Suudi Arabistan'da hac her yıl ekonomiye 12 milyar dolar katkı sağlıyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

BBC

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