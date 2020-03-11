BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri açıkladı: Koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak? Tüm dünyanın merakla beklediği koronavirüs aşısı ne zaman bulunacak sorusunun cevabını, BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher açıkladı. Yapılan tahminlere göre koronavirüs aşısının piyasaya çıkması 2021 yılının ortalarını bulacak.

Bugün itibariyle tüm dünyada 110'dan fazla ülkede görülen koronavirüs salgını, virüse karşı koyabilecek aşının ne zaman bulunabileceği sorusunu da beraberinde getirdi. BBC'nin Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher'ın yaptığı açıklamaya göre aşı, 2021 senesinde bulunabilecek. Ancak uygulanabilecek aşının sorunsuz bir tedavi sunacağının ise garantisi verilemiyor.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN BULUNACAK?

Araştırmacılar Covid-19 hastalığına yol açan Sars-CoV-2 virüsüne karşı çeşitli aşılar geliştirip hayvanlar üzerindeki deneylerine başlamak üzere. Ancak bilim insanları insanlı deneyleri 2020 sonuna kadar tamamlayabilse bile bu aşıyı kitlesel olarak üretmek zor bir iş olacak. Bu sebeple yapılan gerçekçi tahminler, koronavirüs aşısının 2021 yılının ortasından itibaren mümkün olduğunu gösteriyor. Çok hızlı bir ilerleme söz konusu olsa da, yeni aşı teknikleri kullanıldığı için sürecin sorunsuz bir şekilde ilerleyeceğine garantisi verilemiyor. Bugüne kadar insanlara bulaşan dört tür koronavirüs tespit edildi. Fakat ölümle sonuçlanabilen bu salgın için henüz bir aşı bulunamadı. Aşı bulunana kadar koronavirüs salgınından korunabilmek için bilim insanlarının açıkladığı önlemleri dikkate almak gerekiyor. Enfeksiyonları önlemenin en iyi yolu hijyenden geçer. Koronavirüs size bulaştıysa, muhtemelen etkilerini hafif bir şekilde yaşayacaksınız. Şu an test aşamasında olan bazı anti-viral ilaçlar olsa da bu ilaçların ne kadar etkili olacağı bilinmiyor.

KORONAVİRÜS AŞISI YAŞLILARDA ETKİLİ OLACAK MI?

Aşı kaçınılmaz olarak yaşlılarda daha az işe yarayacak. Bu durumun sebebi ise aşının yapısı değil, yaşlı insanların bağışıklık sistemlerinin aşılara az tepki vermesi olarak açıklanıyor. Bunu her yılki grip aşılarında da görüyoruz. Akıllara gelen bir diğer soru ise, koronavirüs aşısının yan etkilerinin olup olmayacağı... Her ilacın, Parasetemol'ün bile yan etkileri bulunuyor. Ayrıca aşının insanlar üzerindeki deneyleri başlamadan, nasıl yan etkileri olabileceği de açıklanamıyor.

KORONAVİRÜS AŞISI NASIL YAPILIR?

Aşılar, bakteri ve virüsleri güvenli bir şekilde bağışıklık sistemine tanıtıyor. Böylece vücut, bakteri ve virüslerle mücadele etmeyi öğreniyor. Tekrar bu bakteri ve virüslerle karşılaşması durumunda ise enfeksiyonla nasıl mücadele etmesi gerektiğini bilmiş oluyor.

Aşı üretiminin temelinde, bağışıklık geliştirilmesi hedeflenen virüsü kullanmak yer alır. Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşıları, söz konusu virüslerin enfeksiyon oluşturmaya gücü yetmeyen zayıf versiyonlarıyla hazırlanıyor. Yeni koronavirüs aşısı ise daya yeni ve deneysel bir aşı yaklaşımı olan "tak çalıştır" yöntemiyle geliştiriliyor. Sars-CoV-2 adı verilen yeni virüsün genetik kodunu bildiğimiz için bir aşı geliştirmek daha hızlı olacak. Bazı aşı uzmanları koronavirüsün genetik kodunun küçük bölümlerini alıp, tamamen zararsız virüslere enjekte etmeyi düşünüyor. Böylece insanları koronavirüsün zayıflatılmış versiyonlarıyla aşılamak mümkün olabilir. Bazı araştırmacılar ise koronavirüsün genetik kodlarının bir kısmını doğrudan insan vücuduna enjekte ederek bu virüsü bağışıklık sistemine tanıtmayı hedefliyor.