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Lüksemburg, Türkiye, Güncel

Korona günlerinde Türkiye'ye gurur veren başarı

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi Piyano Bölümü öğrencisi Nehir Özzengin, Lüksemburg'da düzenlenen bestecilerin eserlerini online olarak gönderdiği Uluslararası Artistes En Herbe beste yarışmasında kendi kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

29.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:13
Korona günlerinde Türkiye'ye gurur veren başarı

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi Piyano Bölümü öğrencisi Nehir Özzengin, Lüksemburg'da düzenlenen bestecilerin eserlerini online olarak gönderdiği Uluslararası Artistes En Herbe beste yarışmasında kendi kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. Özzengin, böyle bir dönemde uluslararası bir platformda bu başarıyı Türkiye'ye kazandırmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi.

Lüksemburg'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Artistes En Herbe beste yarışmasına, çeşitli yaş gruplarından 34 ülkeden toplam 223 besteci katıldı. Başvuruların bestenin canlı kaydı ve notaları ile birlikte online olarak yapıldığı yarışmada Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi Nehir Özzengin, Türkiye'yi temsil eden tek isim olarak yer aldı. Bugüne kadar piyano performanslarıyla uluslararası birçok ödül kazanan Özzengin, çocuk ve gençler için yazdığı 'Umuda Haykırış' bestesiyle 11-15 yaş kategorisinde ülkemizi temsil etti. Yarışmanın finaline kalan yarışmacılar Lüksemburg'a davet edilerek, yapılacak ödül töreninde sonuçlar açıklanacak ve ödüller bestecilere verilecekti ancak tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını nedeniyle ödül töreni iptal edildi ve internet üzerinden yapılan yayınla sonuçlar açıklandı. Nehir Özzengin, büyük bir başarıya imza atarak birincilik ödülünü kazandı.

Genç yetenek, böyle bir dönemde ülkesini uluslararası platformda temsil ederek bu başarıyı kazandırmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti. Özzengin, "Önümüzdeki yıllarda da tüm dünyada ülkemi başarı ile temsil eden iyi bir müzisyen ve benden sonra gelen tüm çocuk ve gençlere iyi bir örnek olabilmek için çalışmalarıma devam ediyorum" dedi.

Her yıla bir ödül sığdırdı

Müziğe 4,5 yaşında başlayan Nehir Özzengin, 7,5 yıldır YÜSEM Müzik Akademisinde aralıksız sürdürdüğü eğitimle bugüne kadar piyano performansı ile ulusal ve uluslararası 7, beste dalında ise 2 ödül kazandı. Piyano eğitimini YÜSEM Sanat Programları Koordinatörü Seçil Saykan ile sürdüren Özzengin, son bir yıl içerisinde dördüncü birinciliğini kazanmış oldu. Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Özzengin, geçtiğimiz yıl İtalya'da Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması'nda ve 2018 yılında da yine İtalya'da düzenlenen 26. Uluslararası Cortemilia Piyano Yarışması'nda birincilikler elde etti. Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışması'nda ikincilik ve üçüncülük, Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması'nda ve Uluslararası Ischia Piyano Yarışması'nda ikincilik dereceleri bulunan genç piyanist, son iki yılda ettiği derecelerle toplamda 6 uluslararası ödülün sahibi oldu. Son dönemlerde beste çalışmalarına da başlayarak çeşitli eserler üretmeye başlayan genç yetenek, 26. TBD-HALICI Bilgisayarla Beste Yarışması'nda 'Umuda Haykırış' bestesi ile birincilik ve 'Altın Nota' ödüllerini kazanarak derece alan en genç besteci unvanını elde etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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