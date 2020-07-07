Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek

İBB tarafından hazırlanan olası 7.5 büyüklüğündeki deprem simülasyonuna göre, Avcılar'da 34 bin 935 haneye acil barınma gerekecek. Fatih'teki binaların yüzde 72'si hasar görecek. 9 ilçe ise yüksek risk altında. Bunlar; Avcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Silivri, Tuzla olarak sıralandı.

07.07.2020 08:42 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 39 ilçedeki olası deprem kayıpları ile hasarlarını ortaya koyan "İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi Kitapçığı"nda yer alan bilgiler, uzmanlar arasında tartışılırken, riskli mahallelerdeki durum tüm detaylarıyla ortaya konuldu.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, İstanbul'da gece saatlerinde yaşanacak 7.5 büyüklüğündeki bir deprem simülasyonu üzerinden hazırlanan kapsamlı çalışmada, bina hasarları ve can kaybına ilişkin bilgiler yer alırken, yüksek riskli ilçeler Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü'ndeki tablo, ortaya çıkacak vahamete ışık tutuyor.

35 BİN HANEYE BARINMA

Rapora göre, Çınarcık açıklarından Silivri'ye uzanan tek parçalı fay hattı, gece saatlerinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem üretirse, Avcılar'da en az 465 can kaybına yol açacak.

İlçeye bağlı Ambarlı Mahallesi'ndeki can kaybının 67, Cihangir Mahallesinde 87, Denizköşkler'de 74 olması beklenen can kaybının, Gümüşpala Mahallesi'nde 63 kişi olacağı tahmin ediliyor. 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre Avcılar'da 239 kişi ağır yara alırken, bin 385'den fazla kişi de hastanede tedavi görmek zorunda kalacak.

Avcılar'da deprem sonrasında yaklaşık 34 bin 935 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilirken, hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, 104 bin 805 kişinin acil barınma ihtiyacı duyacağı ortaya konuluyor.

ZEYTİNBURNU DA RİSKLİ İLÇELER ARASINDA

Olası büyük depremde en riskli ilçelerden bir olarak gösterilen Zeytinburnu'nda ise 7.5 büyüklüğündeki bir depremde, 668'ün üzerinde can kaybı olacağı, yaklaşık 374 kişinin ağır yaralanacağı, bin 767 kişinin de hastanede tedavi görmek durumunda kalacağına dikkat çekiliyor.

Mahalle bazında en çok ölümlerin yaşanacağı yerler ise Sümer, Çırpıcı, Nuripaşa, Veliefendi, Telsiz Mahallesi olarak sıralanıyor. Sadece Telsiz Mahallesi'nde 100'ün vatandaşın hayatını yitireceği, binaların yüzde 40'ının hafif, yüzde 24'ünün orta, yüzde 6'sının ağır ve yüzde 3'ünün de çok ağır hasar göreceği öne sürülüyor. Kitapçıkta, yaklaşık 5 bin 334 binanın da orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilirken, büyük deprem sonrası yaklaşık 93 bin 90 kişinin acil barınma ihtiyacını ortaya çıkacağı vurgulanıyor.

FATİH'TE BİNALARIN YÜZDE 72'Sİ HASAR GÖRECEK

İBB'nin hazırladığı kitapçığa göre gece saatlerinde 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi durumunda, Fatih ilçesindeki binaların yüzde 36'sının hafif, yüzde 23'ünün orta, yüzde 8'inin ağır ve yüzde 5'inin de çok ağır hasar göreceği ifade ediliyor.

Simülasyona göre Fatih genelinde bin 484'ün üzerinde can kaybı olacağı, yaklaşık 985 kişinin ağır yaralanacağı ve 3 bin 897 kişinin de hastane şartlarında tedavi göreceği vurgulanıyor. İlçede büyük deprem sonrası 140 bin 352 kişinin acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağına da dikkat çekilirken, Hırka-i Şerif Mahallesi'nde 83, Akşemsettin'de 67, Ayvansaray'da 56, Kocamustafapaşa'da 120, Mevlanakapı'da 84, Şehremeni'de 76, Seyid Ömer'de 91 ve Yedikule Mahallesi'nde ise 118 ölümün gerçekleşeceği aktarılıyor.

DİĞER RİSKLİ İLÇELER

İstanbul'da riskli bölgeler olarak görülen diğer ilçelerdeki durum ise sayısal veriler üzerinden şöyle yer alıyor:

Silivri: Binaların yüzde 24'ü hafif, yüzde 14'ü orta, yüzde 3'ü ağır ve yüzde 1'i çok ağır hasar görecek. İlçede en az 58 vatandaş yaşamını yitirirken, yaklaşık 27 kişi den ağır yaralanacak.

Bakırköy: Binaların yüzde 33'ü hafif, yüzde 28'i orta, yüzde 11'i ağır ve yüzde 7'si çok ağır hasar görecek. Ölü sayısının bin 46'dan fazla olacağının altı çiziliyor.

Küçükçekmece: İlçedeki binaların yüzde 34'ü hafif, yüzde 22'si orta, yüzde 7'si ağır ve yüzde 3'ünün çok ağır hasar görmesi bekleniyor. 12 bin 844 binanın orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilirken, 218 bin kişinin barınma ihtiyacı doğacağı, bin 500'den fazla vatandaşın yaşamını yitireceği ifade ediliyor.

Tuzla: İlçedeki binaların ortalama yüzde 5'inin ağır, yüzde 2'sinin çok ağır hasar görmesi beklenirken, yaklaşık 7 bin 126 binanın orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor.

Tuzla'da ortalama 268 can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 169 kişinin ağır yaralanacağı ve 808 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği raporda dikkat çeken bölümleri oluşturuyor. 64 bin 251 kişinin acil barınma ihtiyacı olması bekleniyor.

Esenler: Esenler'deki 4 bin 942 binanın orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor. 93 bin 813 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağına dikkat çekilirken, 638 kişinin vefat edeceği, en çok ölümün ise Nine Hatun Mahallesi'nde yaşanacağı aktarılıyor.

Beylikdüzü: İlçe genelinde 527'den fazla can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 276 kişinin ağır yaralanacağı tahmin edilirken, İSKİ içme suyu şebekesinin 32 noktasında, atık su şebekesinde ise 72 noktada onarım ihtiyacının oluşacağı vurgulanıyor.

Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek
Haber Yorumları (4)
NEZAHAT: deprem diyorlar şu kadar can kaybı diyorlar ama kimse bir önlem almıyor malesef bide marifet gibi oluşacak olan hasar ve can kayıplarını ilçe bazında sunuyorlar ne bu ya resmen herkes kaderine razı olsun demek bu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YOK ARTIK: yüzde 72 ne demek ya
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KARA: ZORLA DEPREM İSTİYORLAR DEPREM OLSUNMU AMİN DİYORLAR
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Haber
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi Haber
15 Temmuz'da Erdoğan'ın yerini FETÖ'cülere söylediği için yargılanan 3 yaver, tahliye edildi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi Haber
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale...
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi Haber
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Çocuklar 'İnşaatta cansız beden gördük' deyince mahalleli sokağa döküldü Haber
Çocuklar "İnşaatta cansız beden gördük" deyince mahalleli sokağa döküldü
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi Haber
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Salihli'de 30 dakika boyunca yağan yağmur ve dolu hayatı felç etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
TBMM seçim için toplanıyor! İşte başkanlık için yarışacak 4 aday
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final haftasında neler yaşanacağı anlattı: Dünyada bir ilki yapacağız
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Bülent Turan Mustafa Şentop Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ozan Güven Zeki Müren Hülya Avşar
Spor İrfan Buz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kız Temmuz Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Korkutan deprem raporu: İstanbul'da 9 ilçe yüksek risk altında, Fatih'te binaların yüzde 72'si hasar görecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 09:25:12. #1.15#
title