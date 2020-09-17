Hayvanseverleri isyan ettiren olay: Köpeğin cinsel organından el feneri çıkarıldı
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Hayvanseverleri isyan ettiren olay: Köpeğin cinsel organından el feneri çıkarıldı

Trabzon'da hayvanseverlerin beslediği "Çakır" isimli sokak köpeğinde enfeksiyon belirtileri görülmesi üzerine köpek veterinere götürüldü. Ultrasonda köpeğin cinsel organında tespit edilen el feneri ameliyatla çıkarıldı. Hayvanseverler ise suç duyurunda bulundu.

17.09.2020 11:34 | Son Güncelleme: 17.09.2020 12:19

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsü içerisinde hayvanseverler ve öğrenciler tarafından beslenen 'Çakır' adlı sokak köpeği enfeksiyon belirtileri üzerine veterinere götürüldü. Ultrason filmi çekilen köpeğin cinsel organında yabancı bir cisim olduğu fark edildi. Ameliyatla çıkarılan cismin 12 santimetrelik el feneri olduğu belirlendi. Köpek, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nce (TRAHAYKO) gönüllülerince korumaya alındı. Olayın cinsel saldırı olduğunu iddia eden hayvanseverlerin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

Veteriner Elif Duman Çabakçor, köpeğin akıntı ve topallama şikayetiyle kendisine getirildiğini, kan tahlili ve ultrasonla görüntüleme yaptıktan sonra elle muayene yapıldığını söyledi. Çabakçor, "Elle muayene sırasında beklediğimin çok dışında sert bir cisimle karşılaştım. Çıkarmaya çalıştım fakat mümkün olmadı. Boyutunu bilemediğimiz için ameliyata aldım. 12 santimetre büyüklüğünde bir el feneriyle karşılaştık. Hayvanın genel durumu şu an iyi. Köpeği besleyenlerin söylediğine göre 1 yıldır bu hayvanın şikayetleri varmış" dedi.

Hayvanseverleri isyan ettiren olay: Köpeğin cinsel organından el feneri çıkarıldı

"HAYVANA YAPAN İNSANA DA YAPABİLİR"

Köpeği besleyen KTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nilgün Kuloğlu da "Veteriner, cismi, eliyle çıkaramadığı için köpeği ameliyat etmeye karar verdi. Ameliyattan sonra köpeğin cinsel organında fener olduğunu söyledi. Hepimiz çok şaşırdık, üzüldük. Olayın gerçek durumunu anlayınca 'Dünyada sadece hayvanlar ve bitkiler yaşasa, biz insanlar tamamen yok olsak' diye düşündüm. Çakır'ın maruz kaldığı muamele çok kötü. Bunu hayvana yapan birisi, insana da bütün canlılara da yapabilir. Olayın kampüste olup olmadığını bilmiyoruz ama sonuçta bunu bir insan yaptı, bu kişi içimizde. Resmi yollardan ne yapılabiliyorsa ne gerekiyorsa onu yapalım istedik ve şikayet ettik" diye konuştu.

Hayvanseverleri isyan ettiren olay: Köpeğin cinsel organından el feneri çıkarıldı

"IZDIRAP ÇEKTİK"

KTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Asaoğlu ise şoke olduklarını söyleyerek, "Beklemiyorduk, akla gelecek bir şey değil. Çok kötü ve üzücü bir şey. Anlatmakta çok zorlanıyorum. Onu izlerken, ameliyatı sonuçlanırken çok ızdırap çektik. Şimdi durumu iyi. Hayvana bunu yapan uygun bir pozisyon bulursa insanlara da benzer şeyler yapabilir" dedi.

Hayvanseverleri isyan ettiren olay: Köpeğin cinsel organından el feneri çıkarıldı

"ARTIK HAPİS CEZASI VERMELİ"

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, üniversite içinde çok sayıda köpeğin yaşadığını ve eğitim yuvası olan bir yerde bu tür bir şiddetin yaşanması karşısında üzüldüğünü söyledi. Kurban, "Güvenli bir ortam olduğu için içimiz rahattı ancak şoke olduk. Orada kamera sayılarının ve gece güvenliğinin artırılmasını istiyoruz. Bunun gibi diğer köpeklerimiz de tehdit altında. Artık tecavüz ve bu tür vahşet olaylarına karşılık hapis cezası verilmeli" ifadelerini kullandı.

Hayvanseverleri isyan ettiren olay: Köpeğin cinsel organından el feneri çıkarıldı
Hayvanseverleri isyan ettiren olay: Köpeğin cinsel organından el feneri çıkarıldı
Hayvanseverleri isyan ettiren olay: Köpeğin cinsel organından el feneri çıkarıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
YAHYA: Yazık.
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AYŞE: Katıksız birer adi insanlar olduk net ! ALLAH BELANIZI VERSİN
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NUR: HAYVANLARA EZİYET EDEN , İŞKENCE EDEN , ÖLDÜREN , HAPİS CEZASIYLA YARGILANSIN. REHABİLİTE EDİLSİN BU TÜR PİSLİKLER! YETER ARTIK YETER! İNSANLIK NERDE!
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