Konyalı iş insanı Airbus yolcu uçağı simülatörü üretti
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Konyalı iş insanı Airbus yolcu uçağı simülatörü üretti

Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Konya'daki bir firma tarafından, pilotların uçuş okullarında yetiştirilmesinde kullanılan Airbus A-320 uçağı simülatörü üretildi.

Konya'daki bir firma tarafından, pilotların uçuş okullarında yetiştirilmesinde kullanılan Airbus A-320 uçağı simülatörü üretildi.

ARC Simülatörün Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Alyaz, AA muhabirine, yaklaşık 5 tonluk simülatörün 8,5 metre yüksekliğinde olduğunu söyledi.

Cihazın gerçek bir A-320 Airbus uçağı simülatörü olduğunu ifade eden Alyaz, şöyle konuştu:

"Uçuş okullarında pilotaj eğitimine başlayan öğrenciler, gerçek bir uçakta yaşanabilecek olumlu ya da olumsuz tüm senaryoları deneyimlemek, el becerilerini hızlandırmak için böyle bir simülatörde eğitim alıyor. Bu simülatör daha önce ülkemizde üretilmiyordu. Bu Türkiye'de bir ilk. Simülatör, 2,5 yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. Ar-Ge ve üretim sürecinde devletten KOSGEB desteği aldık."

Üretim sürecinde, sanayi, üniversite iş birliğine gittiklerini vurgulayan Alyaz, Ar-Ge ve imalat aşamasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Bölümü ile KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü'ndeki akademik kadrolarla yoğun iş birliği yaparak projeyi tamamladıklarını söyledi.

Daha önce de Formula-1 yarış araç simülatörleri ürettikleri için bir altyapı ve birikime sahip olduklarına dikkati çeken Alyaz, şöyle devam etti:

"Böyle bir simülatörü yapmak kendimize bir meydan okumaydı, böyle bir simülatör üst düzey standartlar gerektiriyordu. Ülke olarak daha önceleri milyon dolarlar ödeyerek bu simülatörleri dışardan ithal ediyorduk. Neden biz de yapamayalım diye böyle bir yola baş koyduk ve başardık. Üretimde işin en zor kısmı simülatörün 5 ton yükü kaldırabilecek standartlarda ve ivmelerde platformunu yapmaktı. Yüzde 70'lik kısmı yerli."

Pilot adayı uçuşta olası tüm olumsuz senaryoları yaşayabilecek

Alyaz, simülatörü sipariş sonrası 12 ayda tamamlayıp teslim ettiklerini anlatarak, "Bu simülatörde, gerçek bir Airbus A-320 uçağının birebir boyutlarında kokpiti var. Altında da fiziksel hareketleri verebilen bir stewart (robot) platform var. Bu onu üst düzey bir simülatör yapıyor. Kokpitin içinde eğitmen hoca, uçağın istediği zaman motorunu bozabilecek, kuş sürüsü gönderebilecek, değişken hava şartlarını uygulayabilecek. Pilot adayı uçuş anında yaşayabileceği olumsuz senaryoların hepsini içinde yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Yeni geliştirmelerine rağmen simülatör için yurt dışından 4 sipariş aldıklarını belirten Alyaz, bir sonraki hedeflerinin ise milli savunma sanayisine üretim yapmak olduğunu bildirdi.

Cihazın kokpitine oturarak simülatörü kullanan pilot adayı KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Mehmet Akif Güzel ise "Daha önce de bir simülatör kullanmıştım ama bunun kadar gerçekçi değildi. Bu gerçek bir uçağı kullanıyormuş hissini veriyor. Sisteme girince türbülans olayları dahil piste hızlı teker koymanın bile birebir aynı hissini yaşıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Konyalı iş insanı Airbus yolcu uçağı simülatörü üretti
Konyalı iş insanı Airbus yolcu uçağı simülatörü üretti
Konyalı iş insanı Airbus yolcu uçağı simülatörü üretti
Konyalı iş insanı Airbus yolcu uçağı simülatörü üretti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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