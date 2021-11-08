Deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Haberler | Güncel

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, bir restoranın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, bir restoranın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem tüm kentte yoğun olarak hissedildi.

Selçuklu ilçesi Ulaşbaba Caddesi'ndeki bir restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, avizelerin, işletmedeki masaların, depremin etkisiyle şiddetli şekilde sallanması ve panikleyen müşterilerin restorandan dışarı kaçması yer alıyor.

Deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

Deprem anı, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA - Son Dakika Haberleri
Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı

Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler! Vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı

 Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title