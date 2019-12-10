Konya'da 2 katlı kerpiç ev çöktü: Babaanne ve 2 torunu öldü (4)

10.12.2019 13:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:18

BİNA, KÜLTÜR VARLIKLARI KORUMA KURULU'NDAN TESCİLLİ ÇIKTI

Konya'nın Karatay ilçesinde çöken 2 katlı kerpiç binanın, Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'ndan tescilli olduğu ortaya çıktı. Çökme sonrası bölgede incelemelerde bulunan kurul yetkilileri, tescilli binaların mülkiyetinin sahiplerine ait olduğu ve oturmaya engel olmadığını, risk durumunda ise sahiplerin belediyeye müracaatları sonucu, kurulunda incelemesinin ardından yıkılabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA