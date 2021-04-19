Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay Açıklaması
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay Açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne esnafa dağıtmak için ya da başka bir nedenle aktarılan bir para olmadığını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne esnafa dağıtmak için ya da başka bir nedenle aktarılan bir para olmadığını söyledi.

Altay, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında "Konya Valiliği tarafından esnaf için Konya Büyükşehir Belediyesi'ne verilen 6 milyon lirayı dağıtmadığı" iddialarını yanıtladı.

Konya'da 16 yıldır kamu hizmeti yürüttüğünü, 12 yıldır da belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Altay, "Verilemeyecek bir hesabımız, bir kusurumuz, bir hatamız Allah'ın izniyle kasten asla olmadı. Alnımız ak, başımız dik." dedi.

Altay, gündemin kasıtlı oluşturulduğunu dile getirerek, "Buradan bir şey çıkmaz. Çünkü ortada bir mesele yok. Üzücü olan şey Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, Konya Valiliği'nin, Konya'nın böyle bir gündemle kamuoyu önünde tartışmaya açılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Böyle bir para yok"

İddia edildiği gibi Konya Büyükşehir Belediyesi'ne esnafa dağıtmak adına ya da başka bir amaçla aktarılmış herhangi bir para olmadığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Böyle bir para yok. Hele esnafa dağıtmak için hiç yok. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 2,4 milyar lira, konuştuğumuz para 6 milyon lira. İşin aslı şu, Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi ile bir protokol yapıyor, tarih 9 Nisan ve 12 Nisan'da o bize resmi yazıyla gönderiliyor. Konya'nın 24 ilçesinde yapılacak parke yollarla ilgili 6 milyon 84 bin liralık kaynağın aktarılması ile ilgili protokol."

Bu protokol kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi'ne sadece malzeme parası verildiğini ifade eden Altay, işçilik bedellerinin belediye tarafından karşılanacağını anlattı.

"Konya Valiliği ile yapmış olduğumuz bir protokol var"

Bu paranın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nda durduğunu ve hak ediş karşılığında Konya Büyükşehir Belediyesi'ne verileceğini belirten Altay, şöyle devam etti:

"Parke yolu yapacağız, malzeme parasını Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Konya Valiliği'nden alacağız, işçilik parasını biz ödeyeceğiz. Bu işi yaptıktan sonra faturalarını göndereceğiz ve Konya Valiliği bize ödeme yapacak. 'Nerede, nerede?' diye sorduğunuz para orada. Bütün fırtına kopartılan iş bu. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne esnafa dağıtmak adı altında ya da başka bir nedenle aktarılan herhangi bir para yok. Konya Valiliği ile yapmış olduğumuz bir protokol var. O protokolün de henüz kaynağı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılmadı. Bu yaz ihalesini yapacağız ve o ihale neticesinde Konya Büyükşehir Belediyesi'ne para aktarılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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