"Kovid-19 denetimleri" sürüyor

Semt pazarından görüntüler HES uygulamasından görüntü Pazarcı esnafı Halil Yılmaz'ın açıklaması Hasan Hüseyin Dal'ın açıklaması - Karaman Karaman'da semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Semt pazarından görüntüler

HES uygulamasından görüntü

Pazarcı esnafı Halil Yılmaz'ın açıklaması

Hasan Hüseyin Dal'ın açıklaması - Karaman

Karaman'da semt pazarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gelen vatandaşlar, polis ve Vefa Destek Grupları tarafından HES kodları kontrol edilerek pazar yerine alınıyor.

Pazarda gezen bekçi ve zabıta ekipleri de maske kullanımı ve sosyal mesafeyi denetlerken kurallara uymayanları uyardı.

Pazarcı Halil Yılmaz, denetimlerden memnun olduğunu belirterek "Maske ve sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. Polis ve zabıta ekiplerinin yaptığı denetimler oldukça güzel." dedi.

Hasan Hüseyin Dal da vatandaşlardan maske kullanırken daha dikkatli olmalarını isteyerek "Denetimlerin daha da sıkılaştırılmasını istiyoruz. Bazı vatandaşlarımız maskesiz gezebiliyor. Bu konuda vatandaşlarımız daha duyarlı olması gerekiyor. Kolonya ve dezenfektan kullanıyorum, ellerimi üç saate bir yıkayarak temizliğe dikkat ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal