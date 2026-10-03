Güngören'de çocuğun ölümü davasında gerekçeli karar açıklandı, sanığa indirim yok

İstanbul'un Güngören ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, S.S.Ç.'nin daha sonra suç işlemeyeceğine mahkeme heyeti tarafından dair olumlu kanaat oluşmadığı anlatıldı. Ayrıca, E.Ç.'nin üzerine atılı suçlar yönünden fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu da vurgulandı.

Güngören'de çıkan kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin sanık E.Ç.'nin (14) yargılandığı dava, 8 Eylül 2026 tarihinde karara bağlanmıştı. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada heyet, E.Ç.'nin, 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ile 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplamda 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Davada gerekçeli karar açıklandı: S.S.Ç'nin, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı.

Yapılan yargılamanın ardından mahkeme tarafından yazılan gerekçeli karar ortaya çıktı. Kararda, taraflar arasında husumet bulunmadığı, E.Ç.'nin sustalı çakı benzerleri taşıması ve bulundurulması yasak olan bıçağı üzerinde taşıdığı, 6136 sayılı Yasaya Muhalefet suçunu işlediğinin sabit olduğu aktarıldı. Sanık hakkında mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranış niteliğinde olduğu gerekçesiyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığı vurgulandı

Gerekçeli kararda, E.Ç.'nin suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olduğu, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla üzerine atılı suçlar yönünden fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu vurgulandı. E.Ç.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, suç tarihinde içinde bulunduğu yaşın 14 yaş 9 ay olduğu, 15'e daha yakın olması dikkate alınarak 14 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, E.Ç.'nin sosyal ilişkileri, eyleminden sonra olay yerinden kaçması dikkate alındığında, pişman olduğuna dair beyanının mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranış niteliğinde olduğu gerekçesiyle takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığı vurgulandı.

Hapis cezasının kısa süreli olduğu gerekçeyle adli para cezasına çevrildiği kaydedildi

E.Ç.'nin, müştekiler D.Ç., R.O., T.U.A. ile Y.O.O.'ya yönelik 'silahla tehdit' suçundan kasta dayalı kusurunun ağırlığı, olayın meydana geldiği yer ve oluş şekli, meydana gelen tehlikenin yoğunluğu gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılarak 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, E.Ç.'nin eylemini birden fazla kişiye karşı işlediği, mağdur sayısı ve olayın oluş şekli gözetilerek cezada arttırım yapılarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, E.Ç.'nin 12-15 yaş grubunda olması nedeniyle verilen cezanın kanunen yarı oranında indirilerek 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, ASÇ'nin sosyal ilişkileri, eyleminden sonra olay yerinden kaçması dikkate alındığında eylemden dolayı pişman olduğuna dair beyanının mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranış niteliğinde olduğu anlaşıldığından hakkında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği bilgisi yer aldı.

Gerekçeli karada, sanık E.Ç.'nin üzerine atılı bir diğer suç olan 'ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet' suçundan söz konusu yasak niteliği haiz bıçağı taşıdığı, suç işlenmesinde de kullandığı ve olayın oluş şekli dikkate alınarak 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı, bu cezanın E.Ç.'nin yaş küçüklüğü nedeniyle yarı oranında indirim yapılarak 4 ay 15 gün ve adli para cezasına indirildiğine karar verildiği aktarıldı. Kararda, E.Ç.'ye verilen hapis cezasının 1 yıldan az olduğu gerekçesiyle 18 bin 500 lira adli para cezasına çevrildiği, cezanın 5 taksite bölündüğü de gerekçeli kararda anlatıldı. E.Ç.'nin sosyal ilişkileri, eyleminden sonra diğer S.S.Ç.'ler ile birlikte kaçarak saklanması dikkate alındığında, eylemden dolayı pişman olduğuna dair beyanının mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve davranış niteliğinde olduğu ve ceza indirimini sağlamaya yönelik olduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı