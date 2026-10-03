Ankara'da drenaj çalışmasında facia! Mahalle muhtarı göçükte can verdi

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Polatlı'da drenaj çalışması sırasında yaşanan göçük, Müslüm Mahallesi Muhtarı Tufan Bahçeci'nin hayatına mal oldu. Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, göçüğün nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

DRENAJ ÇALIŞMASI SIRASINDA GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Müslüm Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, bölgede drenaj çalışması yürütüyordu. Çalışmalar kapsamında kazılan kanalda henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oluştu. Toprak kütlesinin kanala dolmasıyla birlikte çalışmaların başında bulunan 50 yaşındaki Mahalle Muhtarı Tufan Bahçeci göçük altında kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altında kalan Bahçeci'ye ulaşmak için çalışma başlattı. Göçüğün yaşandığı alanda yürütülen çalışmaların ardından ekipler Tufan Bahçeci'yi toprak altından çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bahçeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

MAHALLE MUHTARI HAYATINI KAYBETTİ

Müslüm Mahallesi Muhtarı Tufan Bahçeci'nin 50 yaşında olduğu belirtildi. Bahçeci, ASKİ ekiplerinin gerçekleştirdiği drenaj çalışmalarının başında bulunduğu sırada meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Ekiplerin müdahalesine rağmen kurtarılamayan Bahçeci'nin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından çalışma alanında inceleme yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı