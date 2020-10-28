Konsoloslukta korku dolu anlar yaşayan Mısırlı Farag: "Cemal Kaşıkçı gibi olmaktan korktum"

MISIR'ın İstanbul Konsolosluğu'nda kendisine karşı şüpheli davranışlar gösteren görevliler hakkında suç duyurusunda bulunan Mısır vatandaşı Amr Alaa Albib Hamed Farag, "Cemal Kaşıkçı gibi olmaktan çok korktum, çok ürkütücü bir his. Konsolosluktan kaçarak çıktım, beni durdurmaya çalıştılar.

MISIR'ın İstanbul Konsolosluğu'nda kendisine karşı şüpheli davranışlar gösteren görevliler hakkında suç duyurusunda bulunan Mısır vatandaşı Amr Alaa Albib Hamed Farag, "Cemal Kaşıkçı gibi olmaktan çok korktum, çok ürkütücü bir his. Konsolosluktan kaçarak çıktım, beni durdurmaya çalıştılar. Pasaportuma da el koymak istediler, ama ısrar edince konsolosluk bahçesinden fırlattılar" dedi.

Mısır vatandaşı Amr Alaa Albib Hamed Farag, vekaletname çıkartmak için gittiği Mısır'ın İstanbul Konsolosluğu'ndaki 2 görevlinin kendisine karşı şüpheli ve kötü davranışları nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Farag, Konsolosluktaki görevliler tarafından basit bir evrak işi için hiçbir gerekçe gösterilmeden saatlerce bekletildiğini, daha sonra pasaportuna el konulup bina içine girmeye zorlandığını, üst düzey bir görevlinin kendisine 'Hükümet ile sorununuz var, işlemlerinizi yapamıyoruz' dediğini anlattı. Konsolosluk içinde iki güvenlik görevlisinin yakın mesafeden sürekli kendini izlediğini ve ikinci kata çıkması konusunda ısrar ettiklerini söyleyen Farag "Yüzlerindeki ifade çok rahatsız ediciydi. Yukarı çıkmayacağımı söyledim. Bu kez bir konsolosluk görevlisi ile telefonla görüşmemi sağladılar. O kişi bana 'Sizin durumunuzda siyasi bir çekişme var. Mısır hükümetine karşı olduğunuz için işlemlerinizi yapmamıza izin vermiyorlar' dedi. Ben de böyle bir durum olmadığını, benim ülkeme karşı siyasi bir tutumum olmadığını anlattım. Ama ikna olmadılar. Benimle konuşma şekillleriu konuşma beni çok ürküttü. Cemal Kaşıkçı ve ona olanlan aklıma geldi" diye konuştu.

"KOŞARAK KAÇTIM, BENİ DURDURMAYA ÇALIŞTILAR"

Görevlilerin kendisine bakışlarından ve tutumlarından çok korktuğunu anlatan Faraf "Ben de işte o anda aniden kalkıp koşarak konsolosluk binasından çıktım. Beni tutmaya çalıştılar, 'bekle, gitme' diye seslendiler. Ama çıkmayı başardım" dedi. Konsolosluk binası önünde bir süre pasaportunu geri almak için beklediğini söyleyen Farag "Önce pasaportunu vermek istemediler. Ancak pasaportumu ilk istediklerinde yanımdaki arkadaşımdan cep telefonuyla görüntü almasını istemiştim. Görevlilere elimde görüntü var, pasaportuma el koyamazsınız diye itiraz ettim. Bu videoyu görünce tedirgin oldular. Bir süre sonra pasaportumu konsolosluk bahçesinden dışarı attılar" dedi.

"BURASI MISIR TOPRAĞI"

Mısır'da darbe sonrası gösterilere katıldığını, kardeşinin de şu an cezaevinde olduğunu söyleyen Farag, "Benim ülkeme karşı siyasi bir tutumum yok. Konsolosluk görevlilerinden şikayetçi oldum çünkü, bana haksız muamele yapıldı. Konsolosluğa gelen herkesin işlemi hızla yapıldı ve gittiler. Ama beni bilinçli olarak beklettiler. Benim tüm özel bilgilerimi, pasaportumu aldılar. Sonra binaya girmeye zorladılar. Üst kata çıkmam için zorladılar. Beni hükümet karşıtı olmakla itham edip, 'burası Mısır toprağı' vurgusu yaparak korkuttular. Ellerinden kaçarak kurtuldum" dedi.Farag'ın avukatı Gülden Sönmez, yaptıkları suç duyurusu üzerine Konsolosluktaki üst düzey görevli ve müvekkilini tutan 2 görevli hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Müvekkilinin zorla alıkonulmaya çalışıldığını, korku ve endişe oluşturulduğunu belirten Sönmez, tüm bunların dışında ayrıca, kendisine, Mısır'da yaşayan annesi ve cezaevindeki kardeşiyle tehdit edildiğini belirtti. Sönmez olayla ilgili iki ayrı soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı