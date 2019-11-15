Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayanlara turist ilgisi

15.11.2019 11:29 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:29

SAMSUN'un yan yana Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun Şentepe Mahallesi'ni, evler arasından geçen yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun'a, diğer yarısı ise Ordu'ya aitken, bölgede oturanlar ise ilginç durumlarla karşı karşıya kalıyor. İki kentin sınırında çekilen reklam filminin ardından mahalleler ziyatetçi akınına uğruyor.

Samsun'un Terme ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki yan yana Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre uzaklıktaki Şenkepe mahallesini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen yolun yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait.

Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor.Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Komşular, birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken şehirlerarası kod kullanmak zorunda kalıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayanların hikayelerinin bir GSM şirketince çekilen reklam filmine konu olması üzerine turistler mahalleleri ziyaret etmeye başladı.'YOLDA ÇEKTİRİYORLAR'Elimdağ Mahallesi Muhtarı Furruh Öktem, bu durumun sosyal medyada ilgi çektiğini belirterek, "Buraya çok sayıda ziyaretçi gelmeye başladı. Birçok kişi gelip fotoğraf çektiriyor. Buraya gelenler, genellikle sosyal medyadan görüp, merak edip geliyor. Yolun iki şehrin sınır olduğunu görmeye gelenler, burada fotoğraf ve video çekip sosyal medyada paylaşıyor. Gelenler, bize buranın çok ilginç bir yer olduğunu söylüyor. Burada yaşadığımız için bu durum bize çok normal geliyor, ama dışarıdan gelen insanlar çok şaşırıyor. Buranın bu kadar tanınması ve dışarıdan insanların burayı ziyaret etmek istemesi bizi çok sevindirdi. Mahallemize turizm anlamında bir hareketlilik getirdi, böyle de devam etmesini istiyoruz" dedi.'YOLU GÖRMEK İÇİN GELİYORLAR'

Örencik Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Güney ise kendileri için yolun sınır olmasının normal bir durum olduğunu, ancak dışarıdan gelenlerin çok şaşırdığını söyleyerek, "Burada yolumuzun bir kısmı Ordu, bir kısmı Samsun sınırları içerisinde kalıyor. Ordu ve Samsun'da yaşayanlar, burada yolu beraber kullanıyoruz. Yolun bu özelliğini öğrenip buraya gelenler, çok oluyor. Bol bol fotoğraf çekiyorlar. Bazen de sosyal medyadan görüp gelenler oluyor. Onlar da yolun bu özelliğinin çok değişik olduğunu ve dikkat çektiğini söylüyorlar. Yöre halkı olarak bu kadar insanın gelmesinden dolayı çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA