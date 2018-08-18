Kofi Annan Hayatını Kaybetti

Eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, 80 yaşında hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in 7'nci Genel Sekreteri Kofi Atta Annan, İsviçre'de hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini 1997-2006 yılları arasında yapan Kofi Annan, 2001 yılında Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştı. Annan, 2006 yılında siyasi mercilere sunduğu "Annan Planı" ile Kıbrıs'ta bir barış sağlamaya çalışmış, bu plan Kıbrıs Türkleri tarafının referandumda kabul etmesine rağmen Kıbrıs Rumlarının referandumda "hayır" demesi üzerine yürürlüğe girmemiştir. Öte yandan, 2003 yılında ABD'nin Irak'a yaptığı müdahale sırasında Birleşmiş Milletler'in ABD'nin güdümünde hareket etmesi, Annan'ın oldukça eleştirilmesine yol açmıştı. Kofi Annan 8 Nisan 1938 yılında Gana'nın Kumasi şehrinde dünyaya gelmişti. Annan evli ve 3 çocuk babasıydı. Kofi Annan'ın ismi Akan dilinde, "Cuma günü doğan ikiz" anlamına geliyor.

(İHA)