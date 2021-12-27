Koçhisar Barajı'nın suyu arıtma tesisine ulaştırıldı

ÇORUM (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi işbirliği ile Koçhisar İsale Hattı Projesi tamamlanarak, arıtma tesisine ilk su verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2020 Türkiye kuraklık haritasında Amasya ile siyah renkle gösterilen Çorum'da, son 40 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. Türkiye'nin 2020'de en az yağış alan ili olarak belirlenen kentte, barajlardaki su rezervleri kritik seviyeye düşerken, Çorum Belediyesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalarla vatandaşları susuz bırakmamak için çaba harcıyor. Geçen yıl nisan ayında 83 milyon lira bütçeyle ihale edilen Koçhisar İsale Hattı Projesi'nde inşa çalışmaları, ekim ayında başladı. Proje kapsamında Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı ile kent merkezindeki organize sanayi bölgesinde (OSB) kurulu su arıtma tesisi arasına 53 kilometre boru hattı döşendi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tesisi ziyaret ederek çalışmaları inceledi.

Aşgın, gazetecilere, kentin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak önemli bir projeyi tamamladıklarını söyledi. Birlik ve beraberlik içinde gece gündüz çalışarak 53 kilometre mesafeden su getirdiklerini belirten Aşgın, "Koçhisar Barajı'nın suyunu arıtma tesisimize ulaştırdık. Bir yılda bu kadar uzun mesafeden suyun getirilmesi büyük başarı. " dedi.

Arıtma tesisinin kapasitesini de iki katına çıkarak yeni proje hazırladıklarını anlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Proje ihale aşamasına geldi. Tesisten şehir merkezine de yeni bir isale hattı projesi hazırladık. Atık su arıtma tesisimiz 2000'li yıllarda yapılmış, neredeyse yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. 400 milyon lira değerinde proje var. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz ve hem yeraltı sularının değerlendirilmesi hem Koçhisar İsale Hattı Arıtma Tesisi'nin kapasite artırımı ve tesisle şehir arasındaki isale hattının yenilenmesiyle çok uzun yıllar şehrimizin su problemini çözmüş olacağız. "

Aşgın, şehir için hayati öneme sahip projelerin hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve milletvekillerinin yoğun emeği bulunduğunu ifade etti.

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