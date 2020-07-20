Kocasinan'dan Kayseri'de tek, Türkiye'ye örnek olan profesyonel kurban hizmeti
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Kocasinan'dan Kayseri'de tek, Türkiye'ye örnek olan profesyonel kurban hizmeti

Her yıl Kayserililerin kurban ibadetlerini konforlu bir şekilde yerine getirmelerini sağlayan Kocasinan Belediyesi, bu yıl da vatandaşların Kurban Bayramını daha sağlıklı ve daha huzurlu geçirmesini sağlamak adına modern mobil kesimhaneleri ve modern kurban satış alanlarında...

Kocasinan'dan Kayseri'de tek, Türkiye'ye örnek olan profesyonel kurban hizmeti
20.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 20.07.2020 16:04

Her yıl Kayserililerin kurban ibadetlerini konforlu bir şekilde yerine getirmelerini sağlayan Kocasinan Belediyesi, bu yıl da vatandaşların Kurban Bayramını daha sağlıklı ve daha huzurlu geçirmesini sağlamak adına modern mobil kesimhaneleri ve modern kurban satış alanlarında hazırlıklarını tamamladı. Modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerinde çalışmaları yakından takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin kurban hizmetinin Kayseri'de tek olduğunu, Türkiye'de ise sayılı belediyelerden biri olduğunu söyledi.

Pandemi nedeni ile tüm önlemlerin en ince ayrıntısına kadar en üst seviyede alındığı ve hazırlıkların tamamlandığı Oymaağaç Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaları yerinde inceledi. Modern kurban kesim yeriyle Türkiye'ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin, ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için olağan gayretimizle çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşların daha sağlıklı ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu yıl, koronavirüs nedeniyle tedbirlerimizi daha fazla artırdık. Her sene olduğu gibi bu senede inşallah vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapmaları için Oymaağaç 'ta ki kesim yerimizi hazır hale getirdik. Bu senenin özelinde hemşehrilerimin sosyal mesafeye dikkat etmesi ve özellikle yoğunluğun kesim yerlerinde olmaması için önlemlerimizi artırdık. Birden fazla hisseyle kesilen büyükbaş kurbanlarında hemşehrilerimin burada daha az sayıda olmaları konusunda şimdiden duyarlılık gösterecek olan vatandaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah her sene olduğu gibi bu senede sorunsuz bir şekilde kurban ibadetini yerine getirmiş olacağız. Kocasinan Belediyesi olarak bu şekilde hizmet veren Kayseri'de tek belediyeyiz. Türkiye'de ise sayılı belediyelerden biriyiz. Profesyonel bir şekilde hemşehrilerimizin daha huzurlu bir şekilde daha hijyenik bir ortamda Kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada hem kurban satışı hem de kurban kesim yeri mevcut. Ayrıca kesim yerimizde veteriner hizmeti veriyoruz. Hemşehrilerimin keseceği hayvanların sağlıklı olması konusunda özen gösteriyoruz. Burada Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz tarafından hayvanlar denetleniyor. Kurban kesim günü ise hem bizim Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veterinerler hem de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden gelecek olan veterinerler tarafından kurbanlık hayvanların denetimleri yapılacak. Bütün gayretimiz, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde ibadetin yerine getirebilmesi içindir."

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Şimdiden bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzur içerisinde bir bayram geçirmesini temenni ediyorum" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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