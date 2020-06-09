Kocaeli'de gezilecek yerler nereler? Kocaeli'de ne yenir? Kocaeli'nin ismi neden değişti?
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Kocaeli'de gezilecek yerler nereler? Kocaeli'de ne yenir? Kocaeli'nin ismi neden değişti?

Kocaeli'nin tarihi yerleri nereler? Kocaeli'nin doğa harikası yerleri nereler? Hafta sonu ve günübirlik seyahat için ideal olan Kocaeli'de neler yapılır?

Kocaeli'de gezilecek yerler nereler? Kocaeli'de ne yenir? Kocaeli'nin ismi neden değişti?
09.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:39

Büyükşehirlere yakın olması sebebiyle hafta sonu ya da günübirlik tatile çıkacak kişilerin uğrak mekanlarından olan Kocaeli, eşsiz bir doğaya ev sahipliği yapıyor. Gezilecek birçok tarihi mekana sahip olan Kocaeli'nin ilçeleri de tabiat parkları ile meşhurdur.

KOCAELİ'NİN İSMİ NEDEN DEĞİŞTİ?

Nicomedia adıyla anılan bölge, bağımsızlığını kazandıktan sonra İzmit olarak adlandırıldı. Daha sonra bölge fatihi olan Akçakoca'dan dolayı, Akçakoca'nın yurdu anlamına gelen Kocaeli isimi verildi.

KOCAELİ'DE GEZİLECEK YERLER NERELER?

Osman Hamdi Bey Müzesi Kaplumbağa Terbiyecisi ile adından bahsettiren Osman Hamdi Bey'in yazlık olarak kullandığı evi müze haline getirilmiştir.

Kocaeli'de gezilecek yerler nereler? Kocaeli'de ne yenir? Kocaeli'nin ismi neden değişti?

Eskihisar Kalesi Bizans tarafından yapılan kale, İstanbul'un fethi ile ele geçirilen yerlerdendir. Bu küçük balıkçı köyünde şu an hala Osmanlı torunları yaşıyor. Osman Hamdi Bey müzesine çok yakın olan yapıyı mutlaka görmelisiniz.

Kasr-ı Hümayun Saray Müzesi/ İzmit Sarayı Sultan Abdülaziz'in Av Köşkü olarak da anılan İzmit Sarayı, Saat Kulesi ile çok yakın konumlandırılmıştır. İstanbul dışında yapılan tek saraydır.

İzmit Saat Kulesi 1901'de inşa edilen İzmit Saat Kulesi, 16.40 metre yüksekliğindedir.

Kocaeli'de gezilecek yerler nereler? Kocaeli'de ne yenir? Kocaeli'nin ismi neden değişti?

Arkeoloji Etnografya Müzesi 2007 yılından bu yana hizmet veren müze, Roma Dönemi'ne ait Zeusve diğer tanrı heykelleri ile dikkat çekiyor.

Gayret Gemi Müzesi bir denizaltı ve savaş gemisi müze haline getirilerek hizmet vermeye devam ediyor. Saat Kulesi'ne çok yakın olan müze sizlere ilginç bir deneyim sunuyor.

Darıca Hayvanat Bahçesi kuruluş amacı, nesli tükenmekte olan canlıların nesillerini korumaktı, 1933 yılında halka açıldıktan sonra ziyaretçi akınına uğramaya başladı. Kuş cenneti ve botanik parkı ile 3000 çeşit hayvana ve 500 çeşit botanik bitkiye ev sahipliği yapmakta.

Harikalar Sahili deniz kenarında yürürken gerçek boyutları ile masal kahramanlarını görmek ister misiniz? Burada çok keyifli vakit geçireceksiniz.

Kocaeli'de gezilecek yerler nereler? Kocaeli'de ne yenir? Kocaeli'nin ismi neden değişti?

KOCAELİ'DE DOĞA HARİKASI YERLER NERELER?

Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa yürüyüşü veya dağ tırmanışı için uygun olan tabiat parkı, 1994 yılında milli park statüsüne getirilmiştir. Kahvaltı yapabileceğiniz çok güzel yerlerde bulunur.

Kartepe kış mevsiminde kış sporları için uygun olan Kartepe, diğer mevsimlerde de sizlere etkileyici bir manzara sunuyor. Rakımı çok yüksek olduğu için havası temiz ve serindir.

Kocaeli'de gezilecek yerler nereler? Kocaeli'de ne yenir? Kocaeli'nin ismi neden değişti?

DOĞA İLE İÇ İÇE BİR YER: MAŞUKİYE. MAŞUKİYE'DE NELER YAPILIR?

İki mahalleli bir ilçe olan Maşukiye, kahvaltısıyla meşhur olan bir köydür. Otelleri ile dikkat çeken, Sapanca Gölü kıyısında bulunan Maşukiye'de doğayla iç içe olabilirsiniz. Dereleri ve şelaleleri ile huzur bulacağınız bir yer. Bölgede, alabalık restoranları da çok meşhurdur.

Maşukiye'ye kiraz mevsiminde giderseniz kiraz yemeyi de unutmayın!

Kocaeli'de gezilecek yerler nereler? Kocaeli'de ne yenir? Kocaeli'nin ismi neden değişti?

KOCAELİ'NİN ŞİFALI SULARI NERELERDE BULUNUR?

Soğuksu Piknik Alanı

İcadiye Şifalı Suyu

Maşukiye Köyü Suyu

Kandıra Erikli Suyu

Yazlık Ilıcası Suyu

Dümbüldek Şifalı Suyu

KOCAELİ YAYLALARI NERELER?

Kocaeli'nin merkezi dışında apayrı bir dünya var. Yaylalarda, Karadeniz havasını ve serinliğini yakalamanız çok kolay. Çam ormanları ve dik yamaçlarıyla sizleri Karadeniz'e götürecek.

Kampçıların ve offroadçuların da tercih ettiği yaylalarda, yaz ve sonbahar dönemlerinde çok güzel manzaralara şahit olacaksınız.

İnönü Yaylası

Menekşe Yaylası

Kaya Üstü Yaylası

Kocaeli'de gezilecek yerler nereler? Kocaeli'de ne yenir? Kocaeli'nin ismi neden değişti?

Serindere Kanyonu

Kirazlı Yaylası

Kuzu Yaylası

KOCAELİ'DE NE YENİR?

Alabalık restoranlarını sıkça görebileceğiniz Kocaeli'nde, kahvaltı yapmak da isteyebilirsiniz. Özellikle Maşukiye'de kahvaltılar çok beğeniliyor!

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