KOCAELİ'DE DEPREM Mİ OLDU? 27 Mayıs 2025 Salı günü son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DEPREMLER!

KOCAELİ'DE DEPREM Mİ OLDU? 27 Mayıs 2025 Salı günü son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DEPREMLER!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Mayıs 2025 Salı günü deprem mi oldu? Kocaeli ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, Kocaeli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…

27 Mayıs 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 27 Mayıs 2025 Salı günü Kocaeli'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kocaeli'de deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

KOCAELİ'DE DEPREM Mİ OLDU? 27 Mayıs 2025 Salı günü son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DEPREMLER!Kandilli Rasathanesi son depremler

KOCAELİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'dan gelen son dakika verilerine göre, bugün saat 14:43'te Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yerin 7.6 kilometre derinliğinde, 2.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Bu sarsıntının hemen ardından bölgede ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmit olduğu ve 2.8 şiddetinde gerçekleştiği belirtildi.

Her iki depremin de küçük çaplı olduğu ve can ya da mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

KOCAELİ'DE DEPREM Mİ OLDU? 27 Mayıs 2025 Salı günü son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DEPREMLER!AFAD son depremler

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
O sözler pahalıya patladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek

Karamollaoğlu, Erdoğan'a 70 bin TL tazminat ödeyecek
Esed rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı

Esad'ın işkencecisi o ülkede ortaya çıktı! Kıskıvrak yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona

Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Ece Seçkin'den Jose Mourinho'ya olay sözler: Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum

Ece'den olay sözler: Bir manyak yüzünden uyuyamıyorum
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.