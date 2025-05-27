KOCAELİ'DE DEPREM Mİ OLDU? 27 Mayıs 2025 Salı günü son dakika deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede? Kandilli Rasathanesi ve AFAD SON DEPREMLER!
27 Mayıs 2025 Salı günü deprem mi oldu? Kocaeli ve çevresinde son günlerde artan sismik hareketlilik, bölge halkında tedirginliğe yol açmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ise meydana gelen depremleri anlık olarak izlemekte ve kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, Kocaeli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika deprem nerede oldu? İşte, detaylar…
27 Mayıs 2025 Salı günü, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hafif şiddette depremler meydana gelmiştir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak izleyerek kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. Peki, 27 Mayıs 2025 Salı günü Kocaeli'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Kocaeli'de deprem nerede oldu Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika? İşte, güncel deprem verileri ve detaylar…
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.
KOCAELİ'DE DEPREM Mİ OLDU?
AFAD'dan gelen son dakika verilerine göre, bugün saat 14:43'te Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yerin 7.6 kilometre derinliğinde, 2.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Bu sarsıntının hemen ardından bölgede ikinci bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssünün İzmit olduğu ve 2.8 şiddetinde gerçekleştiği belirtildi.
Her iki depremin de küçük çaplı olduğu ve can ya da mal kaybına yol açmadığı bildirildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.