Kloroplast Nedir ve Özellikleri Nelerdir? Kloraplast Görevleri Nelerdir ve Hayvan Hücresinde Bulunur Mu

Kloroplast hücre içinde ki fotosentez gerçekleştirilebilmesi için çok önemli bir organeldir.

Kloroplast hücre içinde ki fotosentez gerçekleştirilebilmesi için çok önemli bir organeldir. Kloroplast, yeşil bitkilerde bulunur.

Kloroplast Nedir?

Kloroplast bitkilerde fotosentezin gerçekleştirilebilmesi için sitoplazmik olarak da bilinen bir organeldir. Kısacası, fotosentezin yapıldığı organel şeklinde de bilinir. Kloroplast klorofillerden meydana gelir. Aynı zamanda da güneş ışığı bu klorofillerle birlikte soğurulur. Aynı zamanda bu şekilde fotosentez de gerçekleşmiş olur. Kloroplast sadece bitkilerde bulunan bir organeldir. Kloroplast yeşil rengi olan ve fotosentez yapılmasını sağlayan önemli bir organel olarak bilinmektedir.

Kloroplast Özellikleri Nelerdir?

Kloroplastta çift zar bulunur.

Kloroplast sitoplazma içinde yer alır.

Kloroplastın kendine özgü bir DNA'sı bulunur. Bundan dolayı da kloroplast kolay bir şekilde kendini eşleyebilir.

Sahip olduğu klorofil sayesinde bitkinin yeşil renk olmasını sağlar.

Kloroplast güneş ışığının emilimini sağlar ve soğurur.

Bazı bitkilerde ve protistalarda kloroplast bulunur.

Bitkinin toprak üstü olan bölümlerinde yer alır.

Hücre içinde bölünme gerçekleştirir ve sayısını çoğaltabilir.

Kloroplast işlevini zamanla önemli ölçüde kaybeder ve bu durumda da kromoplasta dönüşür.

Kloraplast Görevleri Nelerdir ve Hayvan Hücresinde Bulunur mu?

Kloroplast bitki hücresinde bulunan ve fotosentezin gerçekleştirilmesini sağlayan bir organeldir.

Güneş ışığı enerjisinin emilimini ve soğurulmasını sağlayan bir organeldir.

Hücre içine madde çıkışı ve girişini sağlar.

Kloroplast, bitkiye yeşil renk veren organeldir.

Besin üretimi sağlar.

Karbonhidrat oluşturur ve depolar.

Kloraplastın Yapısı

Kloroplast çift zarlı yapısı olan bir organeldir. Kloroplastın iki ayrı tane bölümü bulunur. Bunlar ise, grana ve stroma olarak bilinir. İç kısımında ise, grana bulunur. Bu yapı ise, lamelsi bir özelliğe sahiptir. Stroma olan bölümde ise ribozom, RNA, enzim ve bazı mineraller bulunur. Yapısında yer alan klorofil sayesinde ise, bitkiye yeşil renk verir. Aynı zamanda da yapısında yer alan klorofil ile birlikte fotosentez de gerçekleştirir. Güneş ışığını etrafa saçması ve soğurması kloroplastın yapısında yer alır. Yapısında ise, hidrojen, karbon, magnezyum, azot ve azot atomları da yer alır. Kloroplastın yapısında aynı zamanda DNA'da yer alır. Aynı zamanda bunun yanında da primer nişasta taneleri ve lipik damlacıkları de yer alır.

Kloroplast Nerede Bulunur?

Bitkinin tüm yeşil taraflarında kloroplast ya da fotosentez yapmasına imkan sunan klorofilleri barındırır. Ama bitkilerde bulunan tüm hücrelerin içinde kloroplast bulunmaz, içinde kloroplast barındıranlar ise, genellikle parankimal (parenchyma) hücrelerdir. Aynı zamanda kolenkimal (collenchyma) dokuda da yer alınır. Eğer hücre içinde kloroplast barındırıyorsa bu hücrelere de klorenkimal hücre (chlorenchyma) ismi verilir.

Kara bitkilerin tipik bir klorenkimal hücresinde 10 ila 100 arasında kloroplast bulundurur. Fakat türden türe bu sayıda farklılıklar gözlenebiliyor. Bu nedenle de mikroskop altında inceleme yapılacaksa Elodea gibi uygun bir aday, bu gözlemi önemli ölçüde kolaylaştırır. Genellikle bitkilerde kloroplastlar yapraklarda daha çok yoğunlaşmış halde bulunsa da bazı bitkilerde gövde bölümlerinde de bulunabilir.

Bulundukları hücre içindeki bulunan konumları aynı zamanda ışık durumu ile de doğrudan alakalıdır. Çok karanlık bir ortamda kloroplastlar, ışıktan maksimum olarak faydalanabilmek için hücre içinde her yere dağılmış haldeyken, çok aydınlık bir durumda da hücre duvarına yapışık bir halde, ışık alan bölüm daha küçük yüzey alanı bulunan bölgelere denk gelecek şekilde dik konumda yer alırlar.

Kaynak: Hürriyet