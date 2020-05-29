KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu: "Türkiye ile mali protokol tam da ihtiyaç olduğu dönemde imzalandı"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu: "Türkiye ile mali protokol tam da ihtiyaç olduğu dönemde imzalandı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nın ülkenin tam da ihtiyacı olduğu dönemde imzalandığını ve bunun yansımalarınının çok kısa sürede görüleceğini belirtti.

29.05.2020 11:37 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:44

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ve KKTC Arasında İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'nın ülkenin tam da ihtiyacı olduğu dönemde imzalandığını ve bunun yansımalarınının çok kısa sürede görüleceğini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye ile KKTC arasındaki mali protokol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Maliye Bakanlığının çalışmaları ve atılması planlanan adımlarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Amcaoğlu, KKTC'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 10 Mart'tan bu yana 42 Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığını ve 200'e yakın karar üretildiğini kaydetti.

Mart ayında 33 maddelik Birinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi'nin açıklandığını hatırlatan Amcaoğlu, Kovid-19 sürecinde planlanan gelişmelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Kovid-19 sürecinde Maliye Bakanlığı olarak bir gün bile paniklemediklerinin altını çizen Amcaoğlu, atılacak adımları güven içerisinde hayata geçirdiklerini kaydetti.

Amcoğlu, bu süreçte Maliye'nin kapılarını kapatmadıklarını ve zorluklara rağmen çalıştıklarına vurgu yaparak, "Maliye'nin martta 381 milyon, nisanda 288 milyon ve mayısta da gerçekleşecek 250 milyon liralık geliri oldu. Normalde aylık mali gelirlerimiz 550 milyon lira seviyelerinde, bu süreçte yüzde 57'lik bir gerileme oldu." diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nın 3'üncü günü, Türkiye ile 2020 yılına ait mali protokolün imzalandığını ve bunun KKTC'ye ikinci bayramı yaşattığına işaret eden Amcaoğlu, protokol sayesinde bu yılın geri kalanında daha rahat olacaklarını söyledi.

Amcaoğlu, "Türkiye, kamu maliyesine aktaracağı 1 milyar 150 milyon liralık finansman kaynağının dışında, yatırım, altyapı, reel sektör ve diğer başlıklar altında da kaynak aktaracak. Bu rakamlar, Kovid-19'dan negatif etkilenen yıllık 8,8 milyarlık KKTC bütçesinin mali gelirlerine de yardımcı olacaktır." şeklinde konuştu.

Hibe başlığı altında savunmaya 650 milyon, altyapı yatırımlarına 245 milyon ve reel sektöre 888 milyon liralık kaynak aktarılacağının altını çizen Amcaoğlu, krediler başlığı altında kamu maliyesine 1 milyar 150 milyon lira, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 100 milyon lira ve geçmiş harcamalar için 55 milyonluk bir kaynakla Türkiye tarafından toplamda 2 milyar 288 milyonluk bir kaynak aktarımının yıl sonuna kadar gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

Amcaoğlu, 113 bin kayıtlı özel sektör çalışanının da Kovid-19 dolayısıyla yaşadığı sıkıntıların aşılması için mali protokolden kaynak ayrılacağını belirtti.

"Protokol, ülkenin tam da ihtiyacı olduğu dönemde imzalandı"

Mart, nisan ve mayıs aylarında memur maaşlarında kesintiler yapıldığını ve aylık 60 milyon liralık tasarruf edildiğini kaydeden Amcaoğlu, bununla Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki ödeme kalemlerine kaynak aktardıklarını söyledi.

Amcaoğlu, "Türkiye ile mali protokol, ülkenin tam da ihtiyacı olduğu dönemde imzalandı. Bunun yansımalarını çok kısa sürede göreceğiz." dedi.

Yeni mali protokolün yükümlülüklerinin öncekilere göre daha iyi niyetli ve kısa sürede üstesinden gelinebilecek eylem planları içerdiğinin altını çizen Amcaoğlu, Türkiye'nin protokoldeki eylem planlarını çok iyi niyetle ve pandemi dolayısıyla yaşadığı ekonomi ve sağlık alanındaki sıkıntılarının da bilinciyle hazırladığını dile getirdi.

Bakan Amcaoğlu, bu süreçte kimsenin işinden olmaması için de çalıştıklarına vurgu yaparak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı mevzuatla istihdamın devamı için çaba gösterileceğini kaydetti.

"Türkiye'nin bize vermiş olduğu katkının önemli bir anlamı var"

Amcaoğlu, Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu sadece KKTC'nin değil dünyaki birçok ülkenin idrak ettiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu süreçte bizim istemediğimiz anlarda bile tıbbi malzeme ve bu süreci atlatabilmemiz için her türlü ihtiyacımızı karşıladığını hepimiz gördük. Bu süreçte zaten Türkiye'nin bu önemli katkıları olmamış olsaydı, asla bu sıkıntılı günlerden çıkmayı bu kadar rahat başaramazdık. Geldiğimiz bu noktada bir şeyleri başarmışsak, Türkiye'nin bize vermiş olduğu katkının da küçümsenemeyecek ve önemli bir anlamı vardır."

Amcaoğlu, KKTC'de 41 gündür Kovid-19 vakası görülmediğini anımsatarak, imzalanan mali protokol ve KKTC'nin ulaştığı sağlık koşulları ele alındığında, pandemi ortamının son bulmasıyla kaybettikleri ticari ivmeye rahatlıkla ulaşabileceklerini dile getirdi.

"Birlikte hareket edersek başarılı günlere kısa sürede ulaşabiliriz"

Salgın sürecinin henüz bitmediğine de dikkati çeken Amcaoğlu, risk altında olacaklarını bilerek kararlar alacaklarını belirtti.

Amcaoğlu, "Sağlıkla alakalı sorunların üstesinden gelirken, ülkede birlik olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Kovid-19 sürecinde hükümetin aldığı kararlara riayet edildiği gibi bu süreçten sonra da hükümete güvenin. Ekonomiyle ilgili yaraların sarılmasında hep birlikte hareket edersek özlediğimiz ve başarılı günlere kısa sürede ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu: 'Türkiye ile mali protokol tam da ihtiyaç olduğu dönemde imzalandı'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Haber
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Haber
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Haber
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında Haber
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor Haber
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve...
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Ligi tescil eden Belçika Futbol Federasyonu, kupa finalini oynatacak
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Normalleşme adımlarının peş peşe atıldığı şu günlerde İstanbul'un çamurundan da korona çıktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla...
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Yeliz Yeşilmen Bergüzar Korel Bülent Serttaş
Spor Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Karar Kabine Haziran
Şu an buradasınız: KKTC Maliye Bakanı Amcaoğlu: "Türkiye ile mali protokol tam da ihtiyaç olduğu dönemde imzalandı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 11:44:52. #1.15#
title